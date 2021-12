Krijgen we dit jaar een witte kerst?

Weermannen en -vrouwen horen in deze tijd van het jaar niks anders. De vraag ‘krijgen we een witte kerst?’ wordt keer op keer gesteld. Terwijl het eigenlijk nog iets te vroeg is.

Witte kerst

In Nederland is het weer hooguit twee weken van tevoren te voorspellen. “Een winterverwachting voor Nederland hangt van veel factoren af. Het maakt het maken van een winterverwachting erg complex en de verwachting vooral erg onzeker”, vertelt weerman William Huizinga aan RTL Nieuws.

Lastig te voorspellen

Op dit moment is het zelfs al lastig om een paar dagen vooruit te kijken: “Het fluctueert enorm. We zitten in een grillig patroon. Het gaat de komende dagen ineens naar de 10 graden toe, en volgende week wordt het weer wat kouder. Zo gaat dat steeds.”

Europese weerkaarten

Hoewel we in Nederland maar weerkaarten voor twee weken maken, worden er door het European Centre voor Medium-Range Weather Forecasts wél weerkaarten gemaakt die tot minimaal een maand vooruit kijken.

Helaas...

Als daarnaar gekeken wordt, dan is de conclusie helaas niet zoals gewenst. De temperaturen worden volgens de voorspellingen laag genoeg voor witte neerslag, alleen zal die uitblijven. “Zoals het er nu naar uitziet, gaan we geen witte kerst krijgen”, concluderen de meteorologen van Buienradar op basis van deze gegevens.

De definitie van een witte kerst: een gesloten sneeuwdek in De Bilt op eerste én op tweede kerstdag. Een paar sneeuwvlokjes op één van de dagen betekent dus niet dat het een witte kerst is. Er moet echt op beide dagen een sneeuwdek zonder gaten liggen.

Bron: RTL Nieuws