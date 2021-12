Krijgen we echt een witte kerst? Dit zijn nu de voorspellingen

Het weerbeeld voor de komende dagen is duidelijk: dinsdag en woensdag is het zonnig, maar koud - met plaatselijk mist. De temperatuur kan lokaal ook overdag onder het vriespunt blijven. In de nachten is het zo’n -2 tot -7 graden. Donderdag stijgt de temperatuur naar 4-7 graden. Er is daarbij kans op regen. Dat geldt ook voor vrijdag.

Witte kerst

Maar dan: vrijdag ligt - om in mooie weertermen te spreken - de scheiding tussen de zachte lucht en koude lucht net ten noorden van ons land. In Denemarken en Noord-Duitsland sneeuwt het op kerstavond, maar hoe zit dat dan bij ons? Het ene weermodel denkt dat die scheiding op zijn plek blijft en het bij ons dus zacht, bewolkt en regenachtig blijft tijdens de kerst. Het andere weermodel denkt dat die scheiding verplaatst naar boven ons land, wat betekent dat het flink kan gaan sneeuwen. En flink is met 5-10 centimeter ook echt flink.

Noorden van het land

De kans dat we ergens tussen deze twee voorspellingen in uitkomen, is er ook. Dan kan er in het noorden van het land sneeuw vallen en wordt dat, hoe zuidelijker je gaat, steeds minder. In Limburg en Zeeland zal het dan regenen tijdens de kerst. Tot nu toe heeft het noorden dus de meeste kans op een witte kerst, maar het is allemaal nog even afwachten.

Bron: Weeronline.nl