Krijgen we eindelijk een nationale bloem? Als het aan déze verkiezing ligt wel

Toeristen komen van heinde en ver om onze bollenvelden te bewonderen en ons land heeft al zo'n honderd jaar een belangrijke rol in de wereldwijde bloemenhandel. Je zou zeggen dat de wereldberoemde Hollandse tulp onze nationale bloem is, maar dat is niet het geval. Sterker nog: we hebben er geen.

Turkse en Hongaarse tulp

Andere landen hebben wel officiële bloemen. Zo koos Oostenrijk voor de edelweiss, België de klaproos en de Finnen het lelietje-van-dalen. De tulp als nationale bloem is toebedeeld aan Turkije en Hongarije.



Op naar de stembus

Als het aan de redactie van Vroege vogels ligt, krijgt ook Nederland een officiële bloem. Het tv- en radioprogramma van BNNVARA heeft de Nationale Bloem Verkiezing uitgeschreven en wij mogen allemaal naar de virtuele stembus. Stemmers kunnen kiezen uit veertig bloemen, waarvan één de nieuwe nationale bloem zal worden.

Wilde selectie

De lijst bestaat uit wilde bloemsoorten die geheel op eigen houtje in het wild groeien in Nederland en dus niet in de kassen en op de velden worden gekweekt. Verschillende experts hebben zich over de selectie gebogen, waaronder ecologen, het hoofd horticultuur van de Hortus botanicus Leiden en een wetenschappelijk illustrator van het Naturalis Biodiversity Center. Op de lijst staan onder andere het duinviooltje, de dotterbloem, de paardenbloem, het madeliefje en het fluitenkruid.

Tot 12 mei kun je stemmen op je favoriet, waarna de populairste bloemen overblijven. Hierop kun je vanaf 14 mei opnieuw je stem uitbrengen, waarna op 4 juni de nationale bloem feestelijk bekend wordt gemaakt.

Bron: BNNVARA.nl