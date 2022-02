Eén ding is in ieder geval zeker en dat is dat we dit weekend nog geen afscheid kunnen nemen van de harde wind. Ook vandaag en morgen blijft het flink waaien en doordat storm Eunice aardig wat bomen heeft verzwakt en voor loshangende voorwerpen heeft gezorgd, is het dus nog steeds oppassen geblazen.

“Sprake van hinderlijke wind”

Vooral mensen die aan de kust wonen moeten een beetje voorzichtig zijn. “Aan de kust kan het zaterdag en zondag stormachtig worden, met nog altijd windstoten tot 100 kilometer per uur”, zo vertelt Weerplaza-weerman Wilfred Janssen aan het AD. “In het binnenland waait het minder hard, maar ook daar komen windstoten van 75 kilometer per uur voor. Er zal echt sprake zijn van hinderlijke wind.”

Nog meer schade

Gelukkig is het vergeleken bij storm Eunice wel iets minder heftig, zo erkent Janssen. “Maar als we hiervoor qua wind rustige weken hadden gehad, zouden we hebben gezegd dat het dit weekend echt hard gaat waaien.” De nieuwe windvlagen kunnen zomaar voor meer schade gaan leiden. “Ze kunnen genoeg zijn om een boom waar de storm al aan heeft zitten wrikken om te laten vallen. Of om loshangende voorwerpen ergens af te laten waaien. Dus mensen moeten echt nog oppassen als ze buiten zijn.”

Ook maandag nog heftig

Het is dit weekend sowieso niet echt wandelweer, want de windstoten zullen gepaard gaan met de nodige regenbuien. Ook maandag blijft het nog even doorrazen en daarna kunnen we weer genieten van een iets rustiger weerbeeld.

Bron: AD