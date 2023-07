Krijgen we nog zomerweer? Dít wordt het weer in de maand augustus

Volgens Weer.nl kunnen we die hoop laten varen tót half augustus. Dit is de weersvoorspelling voor augustus van week tot week:

31 juli tot en met 6 augustus

Volgende week blijft het wisselvallig weer. We gaan een hoop bewolking en regen zien. Tussendoor zijn er wat droge, zonnige momenten. Vooral maandag en dinsdag gaan nat worden. In de eerste helft van de week zal er een zuidwestelijke wind staan, in de tweede helft krijgen we vaker met een noordwestelijke wind te maken. Het wordt koel voor de tijd van het jaar: zo’n 20 graden.

7 tot en met 13 augustus

De tweede week van augustus lijkt op dezelfde voet verder te gaan. Het wordt ook een koele en wisselvallige week, al zal er vermoedelijk iets minder regen vallen. Waarschijnlijk zal het geen enkele dag volledig droog blijven, maar zullen er met name korte buitjes vallen. De temperaturen blijven erg laag voor de tijd van het jaar.

14 tot en met 20 augustus

De derde week van augustus wordt iets minder wisselvallig, al blijft het ook dan niet droog. Wel zien we de temperaturen iets stijgen, met een grotere kans op één of twee warmte-uitbraken in deze week. In het westen en het noorden van het land kunnen er onweersbuien ontstaan.

21 tot en met 27 augustus

In de vierde week van augustus lijkt het eindelijk wat droger te gaan worden. De wisselvalligheid neemt dan nog een fractie extra af. Het blijft aan de koele kant voor de tijd van het jaar, maar het weerbeeld gaat er iets zomerser uitzien.

28 augustus tot en met 10 september

Het lijkt erop dat we begin september een mooie nazomer krijgen. Voor deze twee weken lijkt er veel zon en droog weer te zijn besteld. De zomervakantie is dan natuurlijk al voorbij, maar toch fijn dat de kans op warmte niet helemaal verkeken is voor de rest van het jaar. Helaas moeten we er nog wel even op wachten.

Bron: Weer.nl