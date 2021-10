Krijgen we tóch een lekkere nazomer? Dít kun je de komende dagen verwachten

Eén weekendje met een dekentje en een kop thee op de bank is best lekker. Toch hopen we natuurlijk allemaal nog op een paar mooie, zonnige nazomerdagen.

Warm weekend

We hebben geluk want hoewel dit weekend nog behoorlijk nat en koud was, zal het weer vanaf aankomende woensdag helemaal omslaan. Het stopt niet alleen met regenen, maar ook de wind neemt af. De zon breekt op sommige momenten zelfs door. Volgend weekend kun je dan ook genieten van warme temperaturen van rond de 20 graden Celsius.

Af en toe een bui

Maandag is het op de meeste plekken al droog, maar hier en daar is nog wel kans op een bui. Vooral in de kustgebieden kan het nat zijn. Het wordt dan maximaal 18 graden. Op dinsdag neemt de kans op buien nog even toe, maar de wind is dan al wat gezakt en het zonnetje kan tussen de buien door al tevoorschijn komen.

Mooi najaarsweer

Hoewel de woensdag met wat buien begint, neemt later op de dag de wind af en gaat de zon schijnen. De dagen daarna blijft het over het algemeen droog. Met een oost- tot zuidoostelijke stroming wordt vrij droge lucht aangevoerd. De neerslagkansen zijn dan ook klein en de zon is vaak te zien. Overdag wordt het waarschijnlijk 17 tot 19, mogelijk zelfs 20 graden. De kans op mooi najaarsweer is het grootst in het weekend. Hoelang het mooie nazomerweer aanhoudt, is helaas nog niet bekend. Geniet er dus maar van!

Bron: Weeronline, Weer.nl.