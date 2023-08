Krijgen we wel of geen zonnige nazomer? Dít is de weersverwachting voor september

We vragen het aan meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline.

Hitte op komst

Maar eerst nog even wat extra weerinformatie over de laatste twee weken van augustus. “Vanaf vrijdag wordt het broeierig warm en stijgt de kans op een lokale felle onweersbui”, zegt Van Wezel. De hoogste temperaturen liggen eerst tussen de 30 en 35 graden Celsius. De zon schijnt uitbundig, maar hier en daar is er ook kans op stevige onweersbuien door botsingen van beide luchtsoorten. Dat broeierige weer houdt dus niet lang stand, want halverwege volgende week volgt alweer een overgang naar normaal Hollands zomerweer.

Wisselvallig einde van augustus

Eind augustus zakt de temperatuur langzaam terug naar normale waarden voor de zomer, zo rond de 22 graden Celsius. In het zuidoosten kan de temperatuur uitschieten naar 25 graden. Dat klinkt lekker, maar helaas wordt het ook een stuk wisselvalliger met een toenemende kans op regen- en onweersbuien. “Na een periode met warmer en zonniger weer eindigt augustus waarschijnlijk dus met typisch Hollands zomerweer.”

Nazomer in september?

“De verwachting voor begin september is nog behoorlijk onzeker”, geeft de meteoroloog toe. “Maar de kans op westelijke winden van de Noordzee is momenteel het grootst.” Wat dit betekent? Waarschijnlijk krijgen we in september te maken met wisselvallig weer met normale temperaturen van een graad of 20. Een paar fraaie nazomerdagen zijn best mogelijk, maar dan moet de wind uit het warme zuidwesten komen en de zon flink schijnen. Vooralsnog is de kans niet heel groot dat dat gaat gebeuren. Helaas! De kans op wat koelere dagen met een noordwestenwind is dus het grootst.

Zomer! Helaas betekent het mooie weer ook dat er allerlei gevleugelde beestjes je tuin of balkon onveilig komen maken. Enkele daarvan zijn erg vervelend, zoals muggen. Maak deze eenvoudige val van een lege frisdrankfles zodat ze je niet meer kunnen steken:

Bron: Weeronline