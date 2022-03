Kritiek op afgetreden Andrew die koningin Elizabeth begeleidde tijdens herdenkingsdienst prins Philip

De herdenkingsdienst van prins Philip was dinsdag. Het was precies een jaar geleden dat hij op 99-jarige leeftijd overleed. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren hierbij aanwezig. Het was een mooie ceremonie, maar het heeft iets ongemakkelijks dat Andrew in de spotlights staat, terwijl hij juist door de koninklijke familie werd gedwongen om uit het openbare leven te stappen na alle schandalen. De prins werd beschuldigd van seksueel misbruik door Virginia Giuffre, die op dat moment 17 jaar zou zijn geweest. De vrouw was een slachtoffer van Jeffrey Epstein, die meerdere minderjarige meisjes zou hebben misbruikt.

Eerder deze maand betaalde Andrew miljoenen ponden aan Virginia. Hij blijft overigens ontkennen dat hij iets met de zaak te maken heeft.

Andrew met tegenzin geaccepteerd

De Daily Mail onthult dat binnen het koningshuis ‘met tegenzin’ is geaccepteerd dat Andrew (62) samen met zijn moeder naar Londen zou reizen, puur omdat ze zo dichtbij elkaar wonen. Eerder waren er nog zorgen dat de queen door gezondheidsproblemen misschien niet aanwezig kon zijn.

Men had gehoopt dat Andrew zijn gezonde verstand zou gebruiken en zich afzijdig zou houden van een eerste publieke optreden sinds tijden. Maar hij was prominent in beeld.

Een familiebron zegt dat leden van het koningshuis, onder wie prins Charles en William, ‘ontsteld’ waren door de gebeurtenissen. En dat de beslissing van Andrew om opvallend vooraan te gaan zitten voor ophef zorgde. De familie was er totaal niet van gediend en hoopte maar dat dit incident de herdenkingsdienst ter ere van prins Philip niet zou overschaduwen.

Nog steeds haar zoon

Ondertussen suggereerden koninklijke experts dat het besluit van de koningin om Andrew een centrale rol bij de dienst te geven een teken van ‘goedkeuring’ was voor haar in ongenade afgetreden zoon.

Voormalig BBC-correspondent Jennie Bond vertelt: “Dit was haar manier om stilletjes te laten zien: ‘Oké, hij heeft het echt verprutst en het is een schande, maar hij blijft wel mijn zoon’.”

Queen Elizabeth en zoon Adnrew. Beeld ANP / AFP

Bron: The Daily Mail