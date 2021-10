Kritiek op nieuwe ‘Ranking the stars’: “We willen Paul de Leeuw terug”

Hoewel de eerste aflevering (ook te zien bij Videoland) best vermakelijk is met Eddy Zoëy als presentator en het panel van tien sterren waaronder Patricia Paay, Maxim Hartman en Gaby Blaaser, denken de criticasters op Twitter daar anders over.

Negatieve reacties

Paul de Leeuw gaf na vijftien seizoenen het presentatiestokje over aan Eddy Zoëy. Waar Paul eigenhandig de show kon dragen met zijn harde grappen, worden die met Eddy aan het roer vooral door het panel gemaakt. Zoals Eddy eerder aankondigde in interviews wordt het nieuwe Ranking the stars mede hierdoor minder vilein en juist gezelliger, maar daar zit niet iedereen op te wachten.

Zo maakt één kijker er haar missie van om #bringpauldeleeuwback trending topic te maken en schrijft een ander: “Ranking the stars zonder Paul de Leeuw, dat is als Expeditie Robinson zonder bondjes.”

Ik besef nu pas dat ranking the stars enkel leuk was door Paul de Leeuw... Ik kijk liever herhalingen terug dan de nieuwe afleveringen. #rankingthestars — Stefan Willems (@Dr_Pepper_NL) 27 oktober 2021

Ranking the stars zonder Paul de Leeuw...



Dat is als expeditie Robinson zonder bondjes.#rankingthestars — Judith (@Knuffel_Juf) 27 oktober 2021

Net begonnen met terug kijken van #rankingthestars maar jongens toch wat mis ik @pauldeleeuw1962.

Paul hoort gewoon bij Ranking The Stars. — Patrick🏳️‍🌈 (@iPat88) 28 oktober 2021

Nee de humor is echt verdwenen samen met Paul.🙁#rankingthestars — Ellen (@Ellens1111) 27 oktober 2021

Eddy’s visie op het programma

Eddy vertelt voorafgaand aan het seizoen aan nu.nl dat hij zichzelf in eerste instantie niet meteen als logische opvolger van Paul ziet. Maar de rol die hij nu krijgt – de aangever in plaats van de komiek – ligt hem goed. “Ik ben tijdens Ranking vooral mezelf en er hangt geen bepaalde druk dat ik grappig moet zijn. Dat heb ik ook gezegd tegen RTL: als je een tweede Paul zoekt, dan moet je iemand anders vragen. Een groot gedeelte zal Paul gaan missen, maar ik kan me ook voorstellen dat er een groep is die het juist nu wél leuk vindt.”