De premier gaf aan meerdere keren een zelftest te hebben gedaan die allemaal aangaven dat hij negatief was, maar daar nemen critici geen genoegen mee.

Huidige regels

Technisch gezien heeft Rutte de huidige coronaregels niet gebroken. Op dit moment hoef je namelijk niet meer in thuis te blijven bij klachten, zo lang je een negatieve zelf- of GGD-test hebt. Desondanks vinden veel kijkers en aanwezigen het gek dat de premier in zijn voorbeeldfunctie niet tóch het zekere voor het onzekere neemt en thuis blijft tot zijn klachten over zijn, zeker omdat volgens sommige instanties de zelftests niet altijd even betrouwbaar blijken bij de omikron-variant.

Ontwijkende antwoorden

De onrust over zijn aanwezigheid wordt nog eens vergroot als de premier stiekem lijkt te doen over de zelftests die hij zegt uitgevoerd te hebben. Als een aanwezige verslaggever vraagt of hij voor de zekerheid de zelftest ook in de keel heeft uitgevoerd, zoals door verschillende experts aangeraden wordt sinds de komst van de omikron-variant, antwoordt hij ontwijkend. “Ik ga verder niet uitleggen hoe ik precies die test gedaan heb, dan wordt het een onsmakelijk verhaal", zegt hij. Ook als de verslaggever aandringt op het antwoorden van de vraag, zegt hij: “Nogmaals, laten we teruggaan naar de zaken, ik ga hier niet uitvoerig op in. Ik houd me uiteraard aan alle voorschriften.”

Onbegrip

Het fragment wordt op Twitter gedeeld en dat maakt de tongen los over de minister-president:

‘Als je klachten hebt, blijf thuis’ -Rutte, die niet thuis blijft bij klachten en weigert het goede voorbeeld te geven en uit te leggen hoe een zelftest werkt, terwijl hele volksstammen die verkeerd afnemen. https://t.co/nbAOOAcrzJ — Kirsten Verdel (@locuta) 4 februari 2022

"Do as I say, not as I do." Ook hier stond hij te liegen. Niks getest. — De ouwe Kraaij (@KraaySr) 4 februari 2022

Hij demonstreet voor de zoveelste keer: regels gelden niet voor mij. Ik leg ze of niet uit, of ik leg ze uit zoals het mij uitkomt.#ongeloofwaardig #nietinteger — Anri van Toor (@AnriToor) 4 februari 2022

Hij straalt de hele crisisperiode al nonchalance uit als het om voorbeeldgedrag gaat. Verfrommelde mondkapjes, handje schudden, geen afstand houden en ga zo maar door. — Kees van der Molen (@FH79474333) 4 februari 2022

Nog geen steeds geen Teams, Zoom of iets anders gevonden. Geef gewoon een keer het goede voorbeeld. Beter safe dan sorry. En maar raar vinden dat steeds minder mensen de basisregels in acht nemen. — Erwin van Pelt (@erwin_pelt) 4 februari 2022

