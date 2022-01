Kritiek van talpa-medewerkers op John de Mol: “Het ligt niet aan de vrouwen”

“We hebben zijn reactie met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken aangehoord”, zeggen ze tegen het AD. Met een grote advertentie in de krant reageren de vrouwen op de reactie van John.

Aan de bel trekken

De Talpa-baas en bedenker van de talentenjacht zei in de veelbesproken BOOS-aflevering dat zowel binnen Talpa als de productie van de show ‘alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken’. Volgens hem hebben al die loketten en maatregelen ‘kennelijk niet het gewenste effect’ gehad. Hij snapt dan ook niet hoe het kan dat tientallen vrouwen bij BOOS hun verhaal doen over grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland.

“Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte”, zei hij. “Ik weet niet wat het is, maar ik wil me er graag in verdiepen.” Hij hoop dat als er ook nog maar iets soortgelijks gebeurt, dat de vrouwen er van geleerd hebben en ‘onmiddellijk aan de bel trekken’.

Het ligt niet aan de vrouwen

Een grote groep vrouwen die bij Talpa werken willen graag reageren op de reactie van John en doen dit met een paginagrote advertentie in het AD: “Beste John, het ligt niet aan de vrouwen”, staat in grote letters op de advertentie. “Groet, de vrouwen uit je bedrijf.”

Bij de advertentie sturen ze ook een verklaring, die luidt: “Dit is een statement van verdrietige vrouwen die bij Talpa werken, die met stijgende verbazing en het schaamrood op de kaken hebben aangehoord wat de reactie was van John de Mol op de vragen van Tim Hofman.”

Niet de oplossing

Ze geven aan dat ze het wel goed van hem vinden dat hij daar is gaan zitten, maar ze zijn wel teleurgesteld dat hij vrouwen oproept om zich te melden. “Dat zegt veel over een cultuurverandering die nodig is binnen het bedrijf, maar ook in de mediawereld en maatschappij”, schrijven ze. “Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing. Dit statement is natuurlijk ook voor alle andere slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer (niet alleen bij Talpa), om die een hart onder de riem te steken.”

Column

