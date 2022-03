Het stel zal tijdens hun verblijf in Nederland onder andere een zakelijke conferentie in Den Haag bezoeken en bedrijven en onderzoeksinstellingen in Rotterdam en Leiden. Als je de twee dus graag in het ‘wild’ wil spotten, dan weet je in welke steden je moet zijn. Daarnaast zullen Frederik en Mary ook een diner bijwonen met genodigden van Deense en Nederlandse bedrijven en organisaties.

Frederik en Mary bevriend met Willem-Alexander en Máxima

Het gaat om een uitgesteld bezoek: de twee zouden namelijk eigenlijk al in november 2020 een bezoekje brengen aan Nederland, maar dit bezoek werd destijds vanwege de coronacrisis uitgesteld. In plaats daarvan vond er toen een digitaal bezoek plaats. De kans is groot dat Frederik en Mary ook nog een bezoekje zullen brengen aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima. De vier zouden namelijk erg goed met elkaar bevriend zijn.

Documentaire Groenland

Frederik is momenteel in Groenland voor de opnames van een documentaire. Op Instagram liet hij gister weten wat hij daar precies zal gaan doen. “De komende dagen zal ik deelnemen aan de opnames voor een documentaire over het Deense Gemenebest”, zo schrijft hij bij een sneeuwkiekje. De opnames hadden al eerder moeten plaatsvinden, maar werden vanwege corona uitgesteld. “Ik kijk ernaar uit om de Groenlandse mensen weer te ontmoeten en de prachtige natuur te aanschouwen.”

Bron: Blauw Bloed