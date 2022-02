En dat is best wel bijzonder, want normaal gesproken reageert het Zweedse koningshuis niet op dergelijke ‘roddels’.

“Geruchten zijn volledig ongegrond”

In een verklaring, die onder andere op het Instagramaccount van het koningshuis werd gedeeld, laten de twee weten dat dat ze het inmiddels nodig vinden om te reageren op de geruchten, omdat ze hun familie willen ‘beschermen’. “Het is ons bekend dat er een negatief gerucht de ronde gaat over onze relatie”, zo beginnen ze de verklaring. “Normaal gesproken doen we geen uitspraken over geruchten en speculaties, maar om ons gezin te beschermen, willen we voor eens en voor altijd duidelijk maken dat de geruchten die nu de ronde gaan volledig ongegrond zijn. Er is geen sprake van overspel en er is geen scheiding op handen.”

Slecht begin van nieuw jaar

Voor Victoria is het jaar 2022 niet bepaald goed begonnen. De twee raakten aan het begin van het jaar allebei voor de tweede keer besmet met het coronavirus en niet veel later kregen ze ook nog eens te maken met allerlei geruchten over hun huwelijk.

