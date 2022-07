Kun je écht ‘hangry’ worden? Of denk je dat maar?

Dat je je hangry voelt (een combinatie van hungry/hongerig en angry/bozig), daar valt niet over te twisten. Vraag maar aan je partner, collega of – als het niet anders kan – huisdier. Je slechte humeur verdwijnt ook niet voor niets als sneeuw voor de zon zodra je iets in je mond hebt gestopt.

Amerikaanse onderzoekers vonden het een dusdanig interessante kwestie dat ze besloten te onderzoeken of er een wetenschappelijke verklaring aan ten grondslag ligt.

Minder gezellige emoties

De onderzoekers vroegen proefpersonen om 21 dagen lang hun humeur en hongergevoel bij te houden in een app. En wat schetst onze verbazing (niet zo erg)? Was de maag leeg, dan waren de bijbehorende hoofden boos, geïrriteerd en nog een scala aan minder gezellige emoties. Factoren als leeftijd, gewicht, geslacht, lichaamssamenstelling en karakter speelden geen rol; het enige wat telde, was dat er zo snel mogelijk iets te snaaien in moest om de lieve vrede te bewaren (of iets verantwoords, om ook je lijf een plezier te doen).

Een iets minder open deur: de studie concludeerde dat ‘hangryness’ kan blijven hangen. Je kunt je dus ook behoorlijk ‘meh’ voelen als je een paar dagen achter elkaar ‘slecht’ of weinig eet. De wetenschappers houden wel een kleine slag om de arm, want de onderzoeksresultaten zijn nog altijd gebaseerd op de subjectieve gevoelens van de proefpersonen.

Suikerrijk verband

Toch bestaat er een niet te ontkennen verband tussen honger en ‘woede’. De boosdoener is volgens Quest glucose, de brandstof die je hersenen nodig heeft om hun werk te kunnen doen. Je haalt glucose uit voeding. Als je al een tijdje niet hebt gegeten, daalt je bloedsuikerspiegel en daarmee je energieniveau. Minder belangrijke functies, zoals zelfbeheersing, maken dan ruimte voor íéts crucialere processen. Ademen en bewegen, bijvoorbeeld.

Reguleren kun je leren

Je zult waarschijnlijk niet altijd kunnen voorkomen dat je hangry wordt. In die gevallen kan het volgens de onderzoekers al helpen om er slechts even bij stil te staan. “Hoewel onze studie geen oplossing geeft voor deze door honger gestuurde gevoelens, kan alleen al het labelen van een gevoel je helpen het te reguleren”, aldus het team van witte jassen.

Wat je daarna doet? Misschien eerst eens kijken of het wel écht om honger gaat. Het kan namelijk ook zijn dat je het gevoel verwart met dorst. Zo herken je het verschil. En anders bieden deze 19 lekkere snacks (die je zonder schuldgevoel kunt oppeuzelen) uitkomst.

Bron: HLN