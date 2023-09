Kun je een BKR-registratie krijgen door achteraf betalen? Dít is het antwoord

We zochten voor je uit of je in dat geval, naast betaalherinneringen en eventuele incassokosten, óók een BKR-registratie kunt krijgen.

Een stukje luxe en comfort

Het achteraf kunnen betalen van je aankopen kan fijn zijn. Tenminste, als je ook daadwerkelijk uiteindelijk (en op tijd) betaalt. Zo hoef je er namelijk niet voor naar de stad, is het assortiment online groter, zijn er vaak meer maten verkrijgbaar én hoeft je niet meteen te betalen. Achteraf betaal-dienstverleners, zoals Riverty, Klarna en Tinka doen het dan ook goed. Volgens de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, zelfs zó goed dat zo’n zestien procent van de consumenten die online winkelen er gebruik van maakt.

Extra kosten en incassobureau's

Achteraf betaal-dienstverleners kunnen alleen niet zomaar bestaan, want hoeveel voordelen achteraf betalen ook heeft: de betaalmethode heeft ook een keerzijde. Zo krijgt twintig procent van de consumenten die kiezen voor achteraf betalen te maken met extra kosten voor een te late betaling, heeft zeven procent niet genoeg geld op hun betaalrekening op het moment van de aankoop en zijn het vooral jongeren tussen de 18 en 24 jaar die uiteindelijk doorstromen naar een incassobureau.

BKR-registratie door achteraf betalen

Op de website van achteraf betaal-dienstverlener Klarna wordt al vermeld dat je geen BKR-registratie krijgt wanneer je voor ‘nu betalen’, ‘later betalen’ of ‘ gespreid betalen’ kiest. Maar wat gebeurt er als je voor achteraf betalen kiest en de betaaltermijn al verstreken is? Geen zorgen, want een BKR-registratie krijg je er niet door. Wel zal je op de lange termijn niet opnieuw gebruik kunnen maken van de betalingsmethode om zo je eigen (financiële) veiligheid te waarborgen. Afijn, goed opletten, dus. Op incassokosten of een deurwaarder zit je waarschijnlijk evengoed niet te wachten.

Bron: BKR.nl, Twinkle Magazine