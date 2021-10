Kun je een mascara nog gebruiken als ‘ie uitgedroogd is?

Wij leggen het je hier uit.

Houdbaarheidsdatum mascara

Of je mascara nu dagelijks gebruikt of één keer per week, er zit een houdbaarheidsdatum aan. Bij de meeste mascara’s is de houdbaarheidsdatum 6 maanden. Het is verstandig om je altijd aan deze houdbaarheidsdatum te houden, zelfs als je mascara er nog goed uitziet. Mascara is namelijk zo’n typisch make-up product waar zich binnen mum van tijd veel bacteriën op verzamelen. Als je het borsteltje uit de tube haalt en op je wimpers aanbrengt en weer terug stopt, gaan er altijd weer bacteriën terug de tube in. Hoe langer je ermee doet, hoe meer bacteriën er komen. Daarnaast zijn je ogen ontzettend gevoelig en wil je niet elke dag allerlei bacteriën in het gebied rondom je ogen aanbrengen. Mocht je nu een keer een oogontsteking hebben gehad, dan is het verstandig om je mascara weg te gooien en niet meer te gebruiken, zélfs als de houdbaarheidsdatum nog niet voorbij is. Je wilt immers niet opnieuw een oogontsteking krijgen.

Uitgedroogde mascara weer vloeibaar maken?

Wanneer je je mascara op de juiste manier gebruikt, dus altijd goed de dop dicht draait na gebruik, dan gaat je mascara waarschijnlijk gewoon 6 maanden mee zonder dat die uitdroogt. Wanneer je hem een keertje niet goed sluit of te lang open laat, dan kan de mascara al eerder klonterig worden en uitdrogen. Ook goedkopere mascara’s zullen sneller uitdrogen. Als je merkt dat je mascara niet meer lekker aanbrengt en uitgedroogd en klonterig is, kun je deze het beste weggooien. De textuur kan er namelijk voor zorgen dat je wimpers sneller afbreken, de mascara zal minder effectief zijn en de kans is groot dat je mascara gewoon niet meer goed is en je last krijgt van geïrriteerde ogen. Ga geen gekke dingen toevoegen om ‘m weer vloeibaar te krijgen, want dat kan ervoor zorgen dat je alleen maar nog meer bacteriën toevoegt.

