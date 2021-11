Kun je het boostervaccin én de griepprik vlak na elkaar krijgen?

Om het uit te zoeken belde Omroep MAX met dokter Ted van Essen. “Om maar direct met de deur in huis te vallen: we kunnen meerdere vaccins tegelijk krijgen. Ons immuunsysteem kan al die vaccins gewoon aan. In de cellen van ons immuunsysteem zitten receptoren. Receptoren zijn een soort transmitters die informatie door kunnen geven en dat kunnen ze in grote hoeveelheden. Dus als een vaccin ons lichaam binnenkomt, gaan deze receptoren ermee aan de slag.”

Minder lang bijwerkingen

Maar kun je bij wijze van de ene dag het boostervaccin halen, en de dag erna de griepprik? Als het aan dokter Ted ligt kan dat in de meeste gevallen wel, zegt hij tegen Omroep MAX: “Vaccins kunnen meestal prima tegelijkertijd gegeven worden, zoals in 2020 is gebeurd met de griepprik en de pneumokokkenprik. Het voordeel is dan ook dat de bijwerkingen tegelijkertijd optreden en dus in totaal minder lang duren.”

Toch wachten

Toch wordt het op de site van het RIVM geadviseerd om minimaal twee weken tussen de beide prikken te laten zitten als je je coronavaccinatie eerst hebt gekregen. Als je eerst de griepprik hebt gehad, kun je het beste minimaal één week wachten voor je boostervaccin. Overigens maakt het niet uit of je nu voor je eerste, tweede, derde óf boostervaccinatie gaat, het advies blijft hetzelfde.

Heftige reactie

Dit wordt aangeraden om te voorkomen dat de bijwerkingen juist ná elkaar komen, mocht je op één van beide prikken erg heftig reageren. Misschien is het dus toch beter om het advies van het RIVM op te volgen.

Bron: Omroep MAX, RIVM.