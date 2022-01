Als jij je hond een extra aai geeft voordat je weggaat, kun je opgelucht ademhalen. Er is in 2018 namelijk een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat je hond aaien vlak voor vertrek een goede manier is om de stress van je viervoeter rondom jouw vertrek te minimaliseren.

Pilotstudie

“Het was een pilotstudie die inderdaad aantoont dat het aaien van je hond voordat je voor korte tijd weggaat, helpt bij het kalmer blijven van de hond in de tijd dat je weg bent”, zegt Chiara Mariti tegen lifestylemagazine Martha Stewart. Zij is één van de hoofdauteurs van het onderzoek en onderzoeker aan de universiteit van Pisa.

Minder stress

Er werd geconstateerd dat de honden die werden geaaid voor het vertrek van de eigenaar kalmer gedrag vertoonden en dat langer volhielden dan de honden die niet geaaid werden. Ook viel het op dat de geaaide honden een beduidend lagere hartslag hadden dan de niet-geaaide honden.

Alle honden anders

Wel is het goed om te weten dat aan dit onderzoek alleen honden meededen die geen last hadden van onderliggende gedragsproblemen, zoals scheidingsangst. De onderzoekers vonden dan ook dat uitgebreider onderzoek van belang is, om te kijken naar honden die wél last hebben van zulke zaken.

Knuffelen maar

Ook is de ene hond de andere niet en kan het dus van dier tot dier verschillen wat de beste aanpak is als je hem of haar alleen thuis laat. Maar, zo wijst het onderzoek uit, voor de meeste honden is het een slecht idee om ze bewust niet te aaien voordat je vertrekt. Lekker knuffelen dus, die viervoeter!

Bron: Martha Stewart.