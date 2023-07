Kun je nog aanspraak maken op het STAP-budget voordat het wordt stopgezet?

Het STAP-budget houdt in dat je 1.000 euro tegemoetkoming krijgt van de overheid voor studiekosten. Het moet hierbij wel om een erkende opleiding gaan, maar verder is de keuze cursussen en scholing vrijwel onbeperkt. Deze regeling is gekomen in plaats van de belastingaftrek voor scholing, deze was volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet laagdrempelig genoeg.

Kun je het STAP-budget nog aanvragen?

Vanaf het moment dat het STAP-budget werd aangekondigd, ontstond er een heuse run op de potjes, die in vijf rondes per jaar verdeeld worden. Afgelopen juni vond er voor het laatst zo’n ronde plaats en op 4 september en 1 november zijn de laatste twee rondes. Als je hier nog aanspraak op wilt maken moet je op deze dagen naar de website van UVW gaan en daar het STAP-budget aanvragen. Er zit wel minder budget in laatste potjes dus zorg ervoor dat je er zo snel mogelijk bij bent. Meestal gaat het inschrijvingsmoment om stipt 10.00 uur van start.

Bron: NU.nl, Lad