Kunnen we deze winter weer schaatsen? Weermannen zijn het niet met elkaar eens

Weerman Reinout van den Born denkt dat het net zo koud kan worden als in 1963. Het KNMI is echter sceptisch.

2022 wordt een strenge winter

Vanaf half januari kan het flink koud worden in Nederland, denkt Reinout van den Born. De aanloop naar komende winter lijkt volgens hem erg veel op die naar bijvoorbeeld 1963 en 1985. Dat waren beide barre winters.

“Een factor die overeenkomt is bijvoorbeeld de aanwezigheid van La Niña langs de evenaar, een natuurverschijnsel waarbij het water van de Grote Oceaan tussen Indonesië en Zuid-Amerika kouder is dan normaal”, zegt hij tegen het Reformatorisch Dagblad.

Er zijn nog meer tekenen. Hierdoor denkt de weerman dat er 55% kans is op een winter met veel vorstdagen.

Nog geen zout strooien

Peter Siegmund, klimaatexpert bij het KNMI, meent echter dat we de voorspelling met een korrel zout moeten nemen. Volgens hem kun je pas twee weken van tevoren écht weten wat voor weer het wordt.

“Het feit dat de omstandigheden nu hetzelfde zijn als in aanloop naar de winter van 1963 zegt helemaal niets. Een zeer kleine afwijking in één van de factoren –zelfs tot een tiende achter de komma – kunnen een grote verandering betekenen in het weer.”

Of we deze winter weer op natuurijs kunnen staan, is daarom nog heel onduidelijk. De komende twee weken gaat het in ieder geval nog niet vriezen.

Bron: RD.nl