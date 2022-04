En dat kan je toch heel veel geld besparen…

Waarom laadt-ie niet op?

Omdat je je telefoon zo intensief gebruikt, is de kans heel groot dat de oplaadpoort van je telefoon (dus het gaatje waar de oplader in gaat) na een tijdje vol zit met vuil. Zeker als je je telefoon vaak in je broekzak draagt of in een tas kan dit gebeuren. Daarnaast worden bij nieuwe telefoons de ingangspoorten steeds kleiner, waardoor vuil zich nog sneller ophoopt. Als de ingangspoort vol zit met vuil, dan kan je oplaadkabel niet diep genoeg in je toestel komen en maakt het dus ook geen contact, waardoor het opladen mislukt.

Telefoon schoonmaken

Gelukkig kun je de oplaadpoort zelf heel makkelijk schoonmaken. Al is hier wel een beetje voorzichtigheid bij geboden, want in de poort zitten allerlei kleine onderdelen die snel beschadigd kunnen raken. Ga dus niet met een paperclip of naald zitten wroeten, want hiermee richt je waarschijnlijk alleen maar schade aan. Gebruik in plaats hiervan een houten tandenstoker waar je plakband omheen wikkelt (waarbij de plakkerige kant aan de buitenkant zit). Als je dan met de tandenstoker er in gaat, zal je zien dat het vuil blijft plakken. Ga niet nog zitten blazen, want de kans is groot dat je dan speeksel naar binnen blaast, terwijl de stroomaansluiting niet nat mag worden.

Laadt je telefoon nog steeds niet op?

Werken bovenstaande tips niet? Dan is het verstandig om je telefoon alsnog naar de winkel te brengen en te kijken of er iets anders aan de hand is.

