Laat je niet online oplichten: dít zijn de meest voorkomende trucs en zo herken je ze

Phishing Cybercriminelen gebruiken linkjes vaak om een virus te installeren of om je naar een nepsite te leiden waar je je inloggegevens moet invullen. Die krijgen ze zo dus in handen en dat kan je veel geld kosten. Dit heet phishing – ze ‘hengelen’ naar informatie. Als je een bericht met een link of bijlage krijgt, bekijk dan goed wie de afzender is. Ken je die persoon of dat bedrijf? Zie je rare tekens of woorden in de link? Op checkjelinkje.nl check je heel eenvoudig of een link of betaalverzoek veilig is. Bedenk dat een bank je nooit zal vragen om via een link in te loggen: dat doe je alleen via de beveiligde omgeving van het internetbankieren. En als in het bericht wordt gevraagd om – via de link – snel geld over te maken, weet je sowieso dat het fout zit.