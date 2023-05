Laatste dagen acceptgiro! Dít zijn de drie papieren alternatieven

Het heeft sowieso geen zin om acceptgiro's na 31 mei 2023 te versturen, want die kan de bank niet meer verwerken. Mocht je dit per ongeluk toch doen, dan nemen de meeste banken hierover contact met je op.

Waarom geen acceptgiro meer?

Producteigenaar Currence stopt per 1 juni 2023 definitief met de acceptgiro, omdat het gebruik de afgelopen vijf jaar met maar liefst zeventig procent is afgenomen. Negen op de tien ontvangers van zo’n acceptgiro betalen namelijk via mobiel of internetbankieren.

Acceptgiro alternatieven

1. Papieren overschrijvingsformulieren of -kaarten

De overschrijvingsformulieren en verzendenveloppen kun je bij je bank aanvragen. Je moet deze formulieren vervolgens zelf invullen en opsturen naar je bank. Zij verwerken dan de betaling voor jou.

Let wel op: de kosten voor het maandelijks ontvangen van papieren overschrijvingsformulieren of - kaarten verschillen per bank.

2. Incassomachtiging

Door middel van een incasso laat je het betreffende bedrijf het afgesproken bedrag van je rekening afschrijven. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de Belastingdienst, je energiemaatschappij of gemeente.

Als je wilt betalen met automatische incasso, dan moet je het bedrijf machtigen. Hiervoor heb je enkel een machtigingsformulier nodig. Bij de Belastingdienst krijg je dit bij de voorlopige aanslag. Heb je dit bij andere bedrijven niet gekregen, dan kun je hiernaar vragen.

3. Mijn eenmalige gift

Aangezien veel goede doelen donaties ontvangen via acceptgiro, is er een alternatief bedacht die ruim honderd goede doelen vanaf juni zullen aanbieden. Met ‘Mijn eenmalige gift’ machtig je een goed doel om één keer een bedrag van je rekening af te schrijven. Je kunt een eenmalige machtiging altijd binnen acht weken terugboeken.

Goed om te weten: stuur het ondertekende formulier naar het goede doel en niet naar de bank (zoals bij de acceptgiro). Je kunt het formulier ook gebruiken om zelf te betalen via internet- of mobiel bankieren. Het is dan geen machtiging, maar een gewone overboeking.

Hoe zit met fraude?

Heb je het gevoel dat je de digitale wereld niet kunt vertrouwen? Weet dan dat de acceptgiro ook fraudegevoelig was. Natuurlijk waren de moderne criminelen wat minder actief in het papieren wereldje, maar eigenlijk is alles fraudegevoelig.

Waarop moet je letten bij online bankieren?

Online bankieren is in Nederland behoorlijk veilig, toch moet je goed opletten. Ben je klaar om de overstap naar digitaal te maken? Met deze tips kun je veilig internetbankieren:

Zorg voor een veilige computer zonder virussen

Gebruik alleen een vertrouwd netwerk

Wees altijd voorzichtig met je gegevens

Geef nooit je pincode aan iemand anders

Kijk of het linkje en de site waar je naartoe wordt geleid, wel legitiem zijn

Bekijk bij gekke mailtjes de afzender

Zorg dat niemand met je meekijkt

Verlaag voor de zekerheid je overboekingslimiet

Zorg dat er nooit te veel geld op je rekening staat

Verlaag ook de limiet van je betaalpas

Bel altijd je bank bij twijfel

Om je goed voor te bereiden heeft Libelle de meest voorkomende trucs bij online oplichten op een rij gezet, zodat jij ze gelijk herkent.

Bron: Belastingdienst, Consumentenbond, NU.nl