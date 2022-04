Ladies of Soul reageren op situatie rond Glennis Grace

Glennis maakte vrijdag haar excuses voor het geweldsincident in supermarkt Jumbo in Amsterdam. Ze zegt dat ze beter had moeten weten.

Berget Lewis, Edsilia Rombley en Candy Dulfer zeggen zaterdag in een verklaring op Instagram dat Glennis Grace gewoon lid mag blijven van de Ladies of Soul. Ze hopen dat de zangeres in september bij de concerten in de Ziggo Dome kan zijn, zo laat de groep weten op Instagram. “Glennis is vanaf dag 1 gewaardeerd lid van Ladies of Soul en we hopen dat ze er tegen die tijd bij is.”

Zelfreflectie

In de verklaring staat verder: “Na een periode van zelfreflectie heeft Glennis een persoonlijke boodschap gedeeld waarin zij oprecht excuses aanbiedt aan iedereen die betrokken is geraakt bij het incident in een supermarkt. Ook neemt zij verantwoordelijkheid voor haar eigen aandeel. Als Ladies of Soul betreuren wij uiteraard het incident en zijn wij terughoudend geweest in communicatie uit respect voor alle betrokkenen.”

Volgens de groep gaat het om “een zeer vervelende samenloop van omstandigheden die nooit had mogen plaatsvinden”. De drie zeggen te vertrouwen op het “grondige onderzoek” dat justitie momenteel doet.

Jumbo-rel

Glennis werd op 12 februari aangehouden nadat ze in een ruzie met personeel van de plaatselijke Jumbo in Amsterdam betrokken was geraakt. Glennis zou een medewerker geschopt en geslagen hebben, maar haar advocaat liet eerder aan het ANP weten dat zijn cliënt zich hier niet in herkent. De zangeres zou in de supermarkt verhaal zijn gaan halen nadat haar 15-jarige zoon gewond thuiskwam. Vervolgens bracht maar liefst drie dagen door op het politiebureau.

Bron: ANP