Landziekte: dit is het en dit kun je ertegen doen

Het Mal de Débarquement-syndroom (MdDS), Frans voor ‘ziekte van ontscheping’, geeft je het gevoel alsof je nog steeds op de boot bent. Meestal is het na een uurtje wel weer over, maar er zijn ook mensen die er na een (lange) boottocht nog maanden of zelfs jaren last van hebben.

Er worden nog steeds onderzoeken naar gedaan, maar hoe en waarom de klachten ontstaan, is niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er een verstoring plaatsvindt in het evenwichtsorgaan.

Dit is wat er gebeurt bij landziekte

Als je een tijdje op het water bent, registreert je evenwichtsorgaan dat je ‘schommelt’ en dat dit je nieuwe omstandigheden zijn. Het zal geen signalen meer naar je hersens sturen dat dit ‘anders’ is en registreert dit als ‘normale situatie’. Als je na een tijdje varen weer op het land staat, en dus niet meer schommelt, raakt je evenwichtsorgaan hiervan in de war, omdat het je lichaam heeft afgesteld op het schommelen op het water.

Lichaam in de war

Hierdoor geeft het dus geen juiste signalen door, waardoor je lichaam in de war raakt. Je ogen en evenwichtsorgaan geven al door dat alles om je heen weer gewoon stilstaat, maar het voelt alsof de wereld nog op en neer deint.

Mensen die lang last hebben van deze symptomen, hebben landziekte. Vaak komen artsen er pas laat achter wat er aan de hand is, omdat de oorzaak van de klachten niet uit medische tests en scans komt. Niet alleen na varen, maar ook na een vlucht of autorit kun je last hebben van landziekte.

De behandeling voor landziekte

Helaas zijn er geen medische behandelingen die de klachten van landziekte snel kunnen verminderen. Wel is gebleken dat door het slikken van medicijnen de klachten wat minder worden. Belangrijk is dat wanneer je klachten ervaart, je rustig aan doet en niet opnieuw gaat reizen. Dit kan je klachten verergeren.

Onderzoek

Omdat er nog weinig bekend is over landziekte, doet de MdDS Foundation haar best om onderzoeken te doen en roept mensen op contact met hen op te nemen om wijzer te worden over klachten, ziekteverloop en andere belangrijke zaken rondom landziekte.

Bron: MdDs foundation, Quest