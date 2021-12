‘Lang leve de liefde’-kijkers hebben diep respect voor kwetsbare Jim en zijn brief

De 29-jarige Jim en 27-jarige Debby mogen 24 uur lang samen doorbrengen in het Lang leve de liefde-huis. Helaas slaat de vonk niet over. En dat zorgt voor een moeilijk gesprek.

Te soft

Debby is namelijk op zoek naar de passie en de diepte bij de zachtaardige Jim en vraagt een stukje verder. Iets wat hem onzeker maakt. Zijn passie is simpelweg: gezelligheid. “Misschien ben ik wel net iets te soft”, zegt hij onzeker. Ook vindt hij het moeilijk een move te maken tegenover zijn date. “Ik zit ook wel te denken: moet ik een knuffel geven of een arm om haar heen slaan? Maar ik weet niet hoe jij daar in staat.” Debby geeft aan dat ze ‘niet per se’ een knuffel wil en ‘zou verstijven’.

“Ik schiet een beetje vol, hoe moet ik dat nou aanpakken? Dat is echt heel moeilijk”, zegt Jim. Debby reageert begripvol. “Je bent een oprechte topkerel. Maar misschien ben je iets te lief”, zegt ze. De twee besluiten om apart te slapen.

Handgeschreven brief

Toch heeft het gesprek Jim aan het denken gezet. Nu hij met zo’n leuke dame in een huis zit, wil hij wel graag laten zien dat hij meer in zich heeft. Hij besluit zich van zijn initiatiefrijkste kant te laten zien en schrijft Debby een kaart waarop hij zijn gevoel uit:

Beste Debby,

Ik doe dit nooit voor iemand, maar voor jou wel. Je doet vanbinnen zo veel met me, maar ik ben bang voor je reactie. De vonk is er nog niet. Maar ik wil wel verder kijken of het gaat groeien. Je bent zo’n lieve meid met een super karakter. Ik hoop dit door te zetten en kijken of er iets uitkomt.

Liefs, Jim.

Superlief

Debby is gevleid door het bericht. “Dat komt recht uit het hart. Ik ben hier wel stil van”, reageert ze. Ze laat Jim weten het ‘superlief’ te vinden en is trots dat hij dit durft te schrijven. “Ik vind het ook heel wat van mezelf dat ik dit geschreven heb”, zegt Jim. Toch is Debby niet meteen om. “Ik moet er wel even over nadenken”, besluit ze. Wat ze verder van Jims bericht vindt, moet de volgende aflevering uitwijzen.

Respect

De kijkers winden er in ieder geval geen doekjes om. Op Twitter reageren velen lyrisch op het bericht van Jim. Ze vinden het stoer van hem dat hij zich zo kwetsbaar opstelt en uiten massaal hun respect voor hem: “Zo dapper, hij geeft niet op!”

Wel lief en tof dat Jim en Debby zo eerlijk naar elkaar toe durven te zijn #langlevedeliefde #lldl — 🧁🍒Prinses Loulou🍒🧁 (@sweet_loulou82) 7 december 2021

Heel goed opgelost Jim.Als je je verbaal niet kunt verwoorden dan schrijven☺👌 #LLDL #LangLeveDeLiefde — 🐭Devie🐭 (@Devie60957905) 7 december 2021

Wat een volwassen date. Ben dat niet gewend op m’n doordeweekse TV-avond.#LangLeveDeLiefde #LLDL — Nicole (@nicole_geenen) 7 december 2021

Jim. Misschien zoek je even hulp, ik gun je het beste.



Iemand die geen oordeel heeft of belang --- niets ---



Dat verdien je. #lldl #LangLeveDeLiefde — Draekje (@Draekje1) 7 december 2021

Wat een geweldige gezor Echt petje af !!!#LangLeveDeLiefde — Rob (@rob_Q) 7 december 2021

