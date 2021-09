‘Lang leve de liefde’-kijkers met stomheid geslagen door botte Harry

De eerste ontmoeting tussen Anita en Harry verloopt redelijk soepel. Harry komt aan op zijn motor en vraagt Anita of ze een stukje achterop wil rijden. Dat wil ze wel. Na een komisch val op het grind, maken de twee een kort ritje. Een goede start.

Diepe gesprekken

Terug in de woning, raken de twee met elkaar in gesprek. De eerste kennismaking gaat al gauw vrij diep. “Ik heb een zoon van 28 en mijn dochter is overleden", valt Anita met de deur in huis. “Ze is verdronken met zestien maanden en toen heb ik haar uit het water gehaald in Stadskanaal.” Ze vertelt hoe het meisje weer in leven is gebracht en negen maanden in coma lag.

‘Jij komt uit Stadskanaal?’

“Oké", reageert Harry neutraal. “Maar jij komt van oorsprong dus uit de buurt van Stadskanaal?” Anita antwoordt dat ze uit Groningen komt, om haar verhaal over haar dochter te vervolgen. “Ik ben wel blij dat ze gegaan is, anders was ze een kasplantje gebleven.” Het geloof trok haar door de moeilijke periode heen.

In plaats van in te gaan op het heftige levensverhaal van zijn potentiële liefdespartner, vertelt Harry over zichzelf. Hij is gelovig en heeft veel meegemaakt in het leven. “Mijn moeder is net gestorven in januari", vertelt Anita weer op haar beurt. Harry zegt daar weer op dat zijn moeder nog leeft.

‘Een pannenlappie’

De moeilijke gesprekken tussen de twee, lijken niet echt te willen vlotten. Toch doet Anita nog een poging. Tijdens het koken vertelt ze aan Harry dat ze fibromyalgie heeft en een grote ooroperatie heeft ondergaan. “Het zijn hele serieuze onderwerpen, dat hoor ik wel”, reageert Harry. “Maar heb jij ook een ‘pannenlappie’ gezien toevallig?”

Toch vindt Anita het fijn met Harry. Ze zou haar verblijf in het Lang leve de liefde-huis graag voortzetten met hem. Hij heeft dat liever niet.

Reacties

De kijkers kijken vol ongeloof naar de aflevering. Zo snappen velen niet waarom Harry Anita afwijst. Maar de meest verbolgen reacties gaan uit naar de botte houding van Harry. “Harry maakt na zo'n triest verhaal een onbeschofte overgang", schrijft een kijker op Twitter. “Hij is in mijn ogen af.” En vele anderen zijn het met haar eens.

#LangLeveDeLiefde terugkijken: Zij: Mijn dochtertje overleed in Stadskanaal. Hij: Jij komt uit Stadskanaal? Zij: ‘God heeft haar gehaald’. Hij: O jij bent gelovig? Zij: Mijn moeder overleed aan covid. Hij: O. Nou de mijne leeft nog. 🙈😳🤐 #lldl — Lentekriebel (@Jaikvinderwatv1) 11 september 2021

Harry maakt na zo'n triest verhaal een onbeschofte overgang. Hij is in mijn ogen af. #LangLeveDeLiefde — Nancy L (@lentekind21) 10 september 2021

Ik denk dat ze veel knippen van de regie , zo bot en empathie loos kan Harry niet zijn 😌😌😌#LangLeveDeLiefde — arie (@visser844) 10 september 2021

#lldl #langlevedeliefde

Zij: mijn dochter van 16 maanden is verdronken in Stadskanaal, gereanimeerd en alsnog na 9 maanden coma overleden



Hij: oh je komt uit Stadskanaal?



Ik; oké klaar.. NEXT — SYLVIA Hamerslag🧡 (@slifHmerslag) 11 september 2021

M’n dochter is overleden. Euh…..geen reactie. Harrie, oké en we gaan nu even door met mijn geneuzel. Wat een hopeloos geval, die Harrie #LangLeveDeLiefde — AJ (@AJ89659400) 10 september 2021

Harry praat graag over zichzelf zeg brr #LangLeveDeLiefde — KieksvanKaatje (@tweetkaatje) 10 september 2021

och jee de empathie van deze man 😱 #LangLeveDeLiefde



Op elk verdrietig moment van de ander je eigen kant benoemen ❌ — ♡ Louloudi♡ (@L0UL0UDI) 10 september 2021

