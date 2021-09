‘Lang leve de liefde’-kijkers verbazen zich over slijmerige Pieter en vreemde taart

Na een jaar single te zijn geweest, is Jellie op zoek naar een nieuwe relatie. Met een romantische man, welteverstaan. De redactie van Lang leve de liefde dacht die te hebben gevonden voor haar in de goedlachse Pieter, die maar wat graag strooit met complimenten.

Bijzondere taart

Of deze man aansluit bij de definitie die Jellie heeft van een romantische man, is nog maar de vraag. Al vanaf het eerste moment is de sfeer tussen de twee gespannen en ongemakkelijk. Pieter probeert het ijs te breken met een welkomsttaart, maar ook die valt niet echt in de smaak. “Waarom staat je gezicht erop?", vraagt Jellie als zij de taart ontvangt. Pieter reageert met een grappensalvo. Zo vraagt hij welk deel van hem Jellie het lekkerste vindt en hoopt hij net zo lekker te smaken als de taart.

Opmerkingen

Helaas voor Jellie blijft het niet bij deze opmerkingen. Bij het bespreken van de boodschappenlijst gooit Pieter er een ‘wil jij mijn toetje zijn?’ in. Tijdens het eten van de bami wil Pieter graag als Lady en de Vagebond een spaghettisliert samen opslurpen. En als het stel even buiten zit, blijft Pieter doorgaan met zijn opmerkelijke complimenten, opmerkingen en flirtpogingen. Zo vraagt hij wat Jellie ervan zou vinden als er een vliegtuig over vloog met de tekst ‘Jellie, I love you’ erop. Jellie laat op haar beurt weten dat ze dat ‘een beetje te’ vindt.

Vervolgens vraagt Pieter wat Jellie van zijn kapsel vindt. “Lijk ik niet op een kangoeroe?", vraagt hij haar. “Wil je in mijn buidel zitten?” Bij die reactie houdt Jellie het voor gezien en loopt ze zonder te reageren naar binnen.

's Avonds voor het slapengaan gooit Pieter er nog een flirtpoging (?) tegenaan. Tijdens het tandenpoetsen valt het hem op dat Jellie geen elektrische tandenborstel mee heeft, maar een gewone. “Je houdt wel van handmatig, hè?", kan Pieter het niet laten te zeggen.

Echte liefde

Of de opmerkingen van Pieter tot echte liefde zullen leiden, is nog onduidelijk. In de aflevering van woensdag zal bekend worden of het stel na de 24 uur besluit langer samen te blijven.

Medelijden

Toch denken de kijkers al een beetje te weten hoe het zal aflopen met dit stel. Op Twitter gaan de Lang leve de liefde-kijkers los op de opmerkelijke match. Velen vinden het zielig voor Jellie dat ze gekoppeld is aan iemand die zo veel nare opmerkingen maakt. Maar er zijn ook mensen die medelijden hebben met Pieter. “Pieter heeft gewoon een bord voor zijn kop. Ergens wel heel zielig dat hij niet ziet dat ze het niks vindt en dat hij haar juist afschrikt", schrijft iemand dan ook op Twitter.

Zo zonde dat de redactie van #LangLeveDeLiefde de plank volledig mis geslagen heeft met deze creep.



Jellie verdiend een leuke vent ! — Gerard ⚓ (@time2barbecue) 31 augustus 2021

Respect voor Jellie. Het is maar goed dat ze GGZ verpleegkundige is.

Ze is dus wel wat gewend. Wat een nare enge man is Pieter! #lldl #langlevedeliefde pic.twitter.com/xnNFkyB4Y6 — Marie 🌻 (@kijkmarie04) 31 augustus 2021

Is er geen selectieprocedure voor dit programma?



Want Pieter had van mij wel thuis mogen blijven. #LLDL #LangLeveDeLiefde pic.twitter.com/mmrZ6dyKKz — WILLEM (@wiIIempie) 31 augustus 2021

Oh mij God is die kerel dronken ofzo wat een slechte openingszinnen 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️#lldl #langlevedeliefde — 💚Dussssss 💚 at 🏠 (@Gewoonmezelf85) 31 augustus 2021

Het gaat steeds verder wat een creep!!! Ik zou rennen #langlevedeliefde — stefanie wiggers (@stefaniewiggers) 31 augustus 2021

Volgens mij heeft Pieter een complimenten boekje uit zijn hoofd geleerd!! Om misselijk van te worden 🤮 #LangLeveDeLiefde #lldl — Robert Schoppen 🇳🇱 (@SchoppenRobert) 31 augustus 2021

Lieve Jellie, ik zit op een speciale plek op je te wachten.

Ps ik wacht op je……. Wie is de briljante tekst schrijver van Pieter en waar halen ze mannen zoals Pieter vandaan??#LangLeveDeLiefde — Dennis (@Dennis85865546) 31 augustus 2021

We heben wel een leuk gesprek, aldus Pieter,

Jellie: mmh#LangLeveDeLiefde — Cindy Abrahams (@KunstCINnig) 31 augustus 2021

Pieter heeft gewoon een bord voor zijj kop.

Ergens wel heel zielig, dat hij niet ziet dat ze het niks vind en dat hij haar juist afschrikt.#LangLeveDeLiefde #LLDL — Maaike (@traanvandezee) 31 augustus 2021

Bron: Twitter.