Lange wachtrijen in meivakantie voorkomen? Schiphol adviseert dan déze dresscode

Om te voorkomen dat het straks weer zo druk wordt, kun je vanaf drie dagen voor je reis een tijdslot boeken. Je ontvangt dan een QR-code die je kunt laten scannen door een Schipholmedewerker bij een speciale securitybalie. Dat moet ervoor zorgen dat er geen lange rijen ontstaan. Het gaat hierbij om de controle van je handbagage, dus nadat je online bent ingecheckt voor je vlucht en mogelijk ruimbagage hebt afgeleverd.

Kledingadvies

Om ervoor te zorgen dat de controle nóg sneller gaat, kan het geen kwaad om ook even extra aandacht te besteden aan je outfit. Zo adviseert Schiphol reizigers om dunne kleding te dragen en lage schoenen als je soepel door de controle wil komen. “Denk bijvoorbeeld aan een joggingbroek, comfortabel in een legging met bijpassende top of een dunne spijkerbroek met een leuk shirt”, zo klinkt het advies.

Beter níet dragen

Kledingstukken zoals truien, blazers of truien met capuchons kun je beter niet dragen. De kans is groot dat je deze in de rij weer moet uittrekken. Dit geldt ook voor hoge schoenen of laarzen (boven de enkel). Over sieraden hoef je je geen zorgen te maken, die mag je tegenwoordig om houden. Net als een riem (tenzij deze een grote, dichte gesp heeft).

Bron: RTL Nieuws