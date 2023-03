Langs de zee, fjorden en over eilanden: ontdek Denemarken tijdens een fietsvakantie

Libelle samen met VisitSønderjylland

Op nog geen 600 kilometer van Utrecht ligt de Deense regio Zuid-Jutland. Of, zoals de Denen het noemen: Sønderjylland. In de laatste ijstijd is hier een stuwwal ontstaan die het landschap als het ware in tweeën heeft gedeeld. Aan de ene kant heb je het vlakke westen, dat langzaam afloopt naar de Noordzee. Aan de andere kant van de stuwwal is het heuvelachtig, met fjorden en diepe valleien die door de gletsjers zijn gevormd.

Het gevarieerde landschap, de veilige fietspaden en vele routes maken Zuid-Jutland een paradijs voor fietsers. Deze indrukwekkende routes geven je alvast wat inspiratie.

1. Tour de France route

In 2022 werd de derde etappe van de Tour de France in Zuid-Denemarken gereden. De 182 kilometer lange route, van Vejle tot aan de finish in Sønderborg, maakt sindsdien deel uit van het regionale fietsnetwerk.

Je kunt het gelukkig rustiger aan doen dan de wielrenners vorig jaar. Geniet onderweg van de natuur en bezienswaardigheden. Je komt bijvoorbeeld langs Christiansfeld, op de UNESCO werelderfgoedlijst vanwege het unieke stadsbeeld. En je fietst door het oude centrum van Jelling, waar zo’n duizend jaar geleden Vikingen woonden.

Wil je deze route afleggen? Bestel dan de handige fietsgids (ook beschikbaar in het Nederlands). Hierin staat alle info die je wilt weten over deze unieke route.

De Tour de France route eindigt in de pittoreske havenstad Sønderborg. Beeld Daniel Villadsen

2. Oostzeeroute

De grootste nationale fietsroute van Denemarken is de 820 kilometer lange Oostzeeroute. Ongeveer 140 kilometer hiervan loopt door Zuid-Jutland. Fiets bijvoorbeeld van havenstadje Sønderborg naar het zuidoosten tot Møns Klint, waar je indrukwekkende krijtrotsen kan bewonderen. Dit is een van de bijzonderste natuurverschijnselen van Denemarken.

Onderweg passeer je twaalf eilanden, waar je met pontjes en bruggen naartoe kunt. In 2019 werd deze tocht in Nederland uitgeroepen tot Fietsroute van het jaar. Als je de (Engelstalige) fietsgids bestelt en hier doorheen bladert, begrijp je meteen waarom!

Pontjes en bruggen brengen je van eiland naar eiland. Beeld Destination Sønderjylland

3. Sønderjylland van kust tot kust

Rondje Sønderjylland bestaat uit vier etappes, samen 236 kilometer lang. Je ziet natuurlijk het meest als je ze allemaal aflegt, dan fiets je door de weidse vlaktes van de westkust, over de stuwwal, en dan naar het heuvelachtige landschap en de fjorden van de oostkust.

Elke etappe is tussen de 50 en 73 kilometer lang. In de (Engelstalige) fietsgids vind je routebeschrijvingen, gedetailleerde kaarten en hoogtepunten.

Volg de route Rondje Sønderjylland en ontdek de kusten van Zuid-Denemarken. Beeld Destination Sønderjylland

4. Panoramaroute 402

Aan de westkust van Zuid-Denemarken ligt het Waddeneiland Rømø, een eiland met veel ongerepte natuur en brede zandstranden. Op Rømø vind je de 29 kilometer lange Panoramaroute 402, die prachtige uitzichten biedt over land en zee.

De route wordt ook wel De commandeur en de walvis genoemd. In de zeventiende-eeuw ging een groot deel van de mannelijke bevolking van Rømø namelijk mee op de Hollandse walvisvaart en op het eiland zie je nog veel terug uit deze tijd. De ervaren scheepsbazen van Rømø waren erg gewild en werden door de Nederlanders ‘commandeurs’ genoemd. Meer weten over deze route? Hier vind je een gedetailleerde routebeschrijving (in het Engels).

Waddeneiland Rømø heeft veel uitgestrekte zandstranden. Beeld Claire Droppert

5. Flensburg Fjord Route

Net voor de grens van Denemarken ligt de oude havenstad Flensburg. In het fjordrijke grensgebied rondom deze stad ligt de 307 kilometer lange Flensburg Fjord Route. De route is te verdelen in zes etappes en loopt voor een deel ook door Duitsland.

Tijdens de fietstocht kom je langs schitterende fjorden, prachtige kasteeltuinen en gezellige handelssteden aan het water. En als je de hele route aflegt, ontdek je ook nog eens een deel van de prijswinnende Oostzeeroute. Download de gratis online fietsgids voor gedetailleerde kaarten, informatie over het gebied en tips voor leuke stops onderweg.

Fiets door het oude centrum van Aabenraa, gelegen aan het gelijknamige Aabenraa Fjord. Beeld Destination Sønderjylland

Bij pech even naar een Bike station Zuid-Jutland is een echt fietsparadijs. Op meerdere plekken vind je zogeheten Bike stations, waar allerlei gereedschap beschikbaar is en je zelf kleine reparaties aan je fiets kunt uitvoeren.



