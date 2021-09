Langverwachte vakantie van de Meilandjes valt in het water

Er staat een vakantie naar Curaçao op de planning, want het weer in Nederland is niet om aan te gluren. Niet wetende dat de familie ook een paar donkere wolken aantreft als ze eenmaal op het eiland neerstrijken.

Meilandjes op Curaçao

Martien ziet in eerste instantie er als een berg tegenop om naar Curaçao te gaan. Niet wetende hoe het weer is, wat hij te eten krijgt en het feit dat hij moet vliegen bezorgt hem al klotsoksels in zijn kleurrijke overhemd met lange mouwen. Eenmaal op het eiland lijkt het iets beter te gaan, tot hij er voor het eerst wakker wordt.

“Meid, dan zit je op Curaçao, het lijkt net Nederland”, klaagt Martien. Ook de weersvoorspelling voor hun eerste dag is niet best. “Jezus, gaat het weer regenen”, tiert hij verder na het ontbijt. “Waarom gaat het regenen? Welkom op Curaçao. Leuk hoor, leuk. Elke dag mooi weer zeggen ze!” Wat een gezeik.

Moet je luisteren, heb jij een wheelchair?

Op een zweetsnor heeft Martien niet gerekend, maar ook niet op het feit dat hij ‘gewoon’ Nederlands kan spreken in plaats van steenkolen Engels. Van Maxime in de rolstoel tot de huurauto die op het punt staat om het te begeven: het is weer genoeg voer voor kijkers die graag hun mening ventileren op Twitter:

