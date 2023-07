Last minute boeken, meer geld uitgeven en het populairste vakantieland: dít zijn de vakantietrends van 2023

Dat blijkt uit de Zoover vakantiemonitor, die aan de hand van 30 miljoen jaarlijkse bezoekers een analyse maakt.

Last minute boeken

Opvallend is dat Nederlands dit jaar 17 procent minder reizen hebben geboekt dan vorig jaar. Last minute boekingen vinden normaal gesproken vanaf half juni plaats, maar worden nu pas verwacht in juli. Voor de hand liggende redenen hiervoor zijn de eerdere rampzalige drukte op Schiphol en de geschrapte vluchten van Transavia. Mensen zouden hierdoor angstiger zijn geworden.

Populairste vakantieland

Het populairste vakantieland onder Nederlanders? Voor het eerst sinds de pandemie staat Frankrijk op nummer één, gevolgd door ons eigen, prachtige Nederland. Voor vliegvakanties is voor het eerst in jaren niet Spanje, maar Turkije de populairste bestemming. Spanje staat nu op nummer twee. Andere populaire vakantieoorden zijn Griekenland en Egypte. Met name de Rode Zee, Kreta, Mallorca en Gran Canaria zijn erg in trek.

Hoeveel geld geven Nederlanders gemiddeld uit aan een vakantie?

Waar we vorig jaar nog gemiddeld 2446 euro neerlegden voor een zomervakantie, is dat dit jaar ruim 200 euro meer. Reden daarvoor is vooral de bestemming: er worden veel all-inclusive vakanties naar Turkije geboekt.

Ander vliegveld

Door alle drama op Schiphol de voorgaande jaren, kiezen we massaal voor andere vliegvelden. Deze trend is al zichtbaar sinds mei. Met name het Duitse Düsseldorf is in trek. Dat komt bovendien omdat vanaf hier veel vliegtuigen vertrekken naar Turkije. Maar liefst 39 procent vliegt dit jaar vanaf Düsseldorf, vergeleken met 30 procent vanaf Schiphol.

Hoe krijgen je planten genoeg water als je op vakantie bent? In onderstaande video leggen we het uit.

Bron: Deondernemer.nl