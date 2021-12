Ben jij ook iemand die tot het laatste moment wacht om dit soort dingen te regelen? Je bent zeker niet de enige, blijkt uit onderzoek van vergelijkinssite Independer. Sommigen stappen zelfs pas op oudejaarsavond over van zorgverzekering. Wel op tijd voor 1 januari, maar kun je het misschien beter toch eerder regelen?

Kijk hier hoeveel duurder jouw zorgverzekering is geworden.

Op tijd overstappen

Uit het onderzoek blijkt dat 40% van de vrouwen van 55 jaar of ouder pas in de laatste weken van het jaar van zorgverzekering switcht. Dingen tot het laatste moment uitstellen is trouwens niet alleen iets voor vrouwen vanaf 55 jaar. De rest van de Nederlanders kan er ook wat van. Van alle verzekerden sloot maar liefst de helft pas in de laatste week van 2020 een nieuwe zorgverzekering af. 16% stapte zelfs pas op oudejaarsavond over naar een andere zorgverzekering. Dat is natuurlijk geen probleem, zolang het maar geen haastige klus wordt.

Liever zekerheid dan laag eigen risico

Wat je zoekt in een zorgverzekering ligt aan je persoonlijke wensen. Wil je bijvoorbeeld een lage premie, alles online regelen, contact met een expert of een aanvullende verzekering? Het is verstandig om te bepalen wat jij belangrijk vindt en daar een passende verzekering bij te vinden. Independer vroeg aan vrouwen van 55+ wat hun wensen zijn. Daar kwam uit dat deze groep vooral kiest voor zekerheid als het om hun gezondheid gaat. Gemiddeld gaan ze daarom minder vaak voor een verhoogd eigen risico dan andere vrouwen en ze nemen vaker een aanvullende verzekering dan de gemiddelde Nederlander.

Online afsluiten

Het valt op dat vrouwen van 55 jaar en ouder minder vaak hun zorgverzekering online afsluiten. Ze denken dat het ingewikkeld is en zijn bang om fouten maken. “Dat is niet nodig”, verzekert Bas Knopperts, zorgexpert van Independer, ons. Hij ziet dat mensen vaak verbaasd zijn hoe makkelijk online je zorgverzekering afsluiten eigenlijk is, als ze het eenmaal een keer gedaan hebben. Probeer het gewoon eens. En kom je er niet uit? Dan kun je altijd hulp vragen.

Tips om te besparen op je zorgverzekering

Als je een nieuwe zorgverzekering afsluit, zoek je naar een balans tussen een verzekering die aansluit bij jouw wensen én een lage premie. Daarbij kun je op een paar dingen letten. Maak bijvoorbeeld eerst een keuze tussen de restitutiepolis, naturapolis, combinatiepolis en budgetpolis: welke past het best bij jouw situatie? Daarnaast kun je kijken naar de minder bekende merken, die vaak dezelfde zorg dekken voor een lagere prijs. En zo zijn er nog genoeg tips om te besparen op je zorgverzekering.