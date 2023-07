Last van droog haar in de zomer? 8 x zó voorkom je dat

Het zou immers zonde zijn als je prachtige lokken tijdens de zomer onnodige schade oplopen.

Gebruik SPF voor je haar

Niet alleen je gezicht en lichaam kunnen verbranden, maar ook je haren. De zon schijnt daar immers net zo fel en je haren zijn minstens zo gevoelig als je huid. Probeer je haar daarom goed te beschermen tegen UV-stralingen door middel van producten met SPF.

Een zonnebrand aanbrengen in je haar zal niet heel prettig aanvoelen, maar gelukkig zijn er voldoende haarproducten met SPF erin verwerkt. Breng je deze producten aan voordat je de zon in gaat, dan ga je de grootste schade als gevolg van de zon al tegen.

We zetten een aantal haarproducten met SPF voor je op een rijtje.

Nuxe Sun Hair Mist: €24,95 per 100 ml

Aveda Protective Hair Veil: €24,20 per 100 ml

Moroccanoil Protect & Prevent Spray: €15 per 100 ml

Breng regelmatig een haarmasker aan

Om te voorkomen dat je haar droog wordt, kun je het beste regelmatig een masker aanbrengen. Hierdoor zorg je ervoor dat je haar vocht beter vasthoudt, waardoor het haar minder snel uit zal drogen. Je kunt een haarmasker het beste aanbrengen nadat je shampoo en conditioner hebt gebruikt. Laat het even intrekken en het masker zal je haar in no-time van de nodige voeding voorzien!

We zetten een aantal vochtinbrengende haarmaskers voor je op een rijtje. Tip: je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zélf een haarmasker te maken.

Kiehl’s Amino Acid Scap Moisture-Restoring Treatment Mask: €52,99 per 250 ml

Moroccanoil Intense Hydrating Mask: €43 per 250 ml

OGX Hydrate & Repair+ Argan Oil of Morocco Extra Strength Hair Mask: €9,45 per 168 ml

Gebruik voedende oliën en serums

Een voedende olie of serum kan het haar beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ga je de deur uit? Voorzie je haar dan van een lekker laagje olie of serum, zodat je haar de hele dag beschermd is tegen zon en warmte.

Bovendien kun je oliën en serums vaak goed aanbrengen over haarproducten met SPF zonder dat het haar vet wordt, omdat de structuur en ingrediënten van die producten verschillen. Om ervoor te zorgen dat de olie of het serum zo goed mogelijk blijft zitten, kun je je haar het beste in een knot dragen.

We zetten een aantal serums en oliën voor je op een rijtje.

Gisou Honey Infused Hair Oil: €40 per 50 ml

Moroccanoil Treatment: €17,50 per 25 ml

Olaplex No.7 Bonding Oil: €23,95 per 30 ml

Draag vaker hoeden of petten

Hoewel je hier wel een liefhebber van moet zijn, werkt het ook goed om een hoed of pet te dragen. Deze beschermen je haar immers van de sterkste UV-stralingen, waardoor de kans op beschadiging minimaal is. Bovendien is deze tip niet alleen fijn voor je haar, maar ook voor je hoofdhuid. En laat die nou net een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van je haar.

We zetten een aantal hoeden en petten voor je op een rijtje.

Tommy Hilfiger FLAG BUCKET UNISEX Hoed: €39,95 Beeld Tommy Hilfiger

Capter One desert pet: €26 Beeld Capter One

MSCH Copenhagen bucket hat Balou met logo ecru €21,95 Beeld MSCH

Maak je haar nat voordat je gaat zwemmen

Ben je van plan om een duik te nemen? Maak je haar dan vooraf nat met ‘gewoon’ water. Geloof het of niet, maar dit voorkomt dat je haar minder chloor- of zeewater opneemt, omdat het dan al vochtig is.

Spoel je haar af na het zwemmen

Kom je het water na een verfrissende duik weer uit? Probeer dan om je haar meteen uit te spoelen, zodat het zout en chloor niet de kans krijgt om er nóg verder in te trekken. Gebeurt dat wel, dan wordt je haar immers nog doffer en droger.

Steek je haar op voordat je gaat zwemmen

Kun je je haar niet vooraf nat maken onder een douche of kraan en het ook niet af spoelen na een duik? In dat geval kun je er écht beter voor kiezen om je haar op te steken. Zo voorkom je dat het chloor of zout je haar alsnog beschadigt.

Gebruik zo min mogelijk andere hitte

Je haar heeft het écht al zwaar genoeg in de zomer. Voorkom daarom dat je het nóg meer beschadigt of belast door hitte van styling-tools met hitte, zoals een föhn of krultang. Kun je die echt niet laten liggen, gebruik dan hittebescherming. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je haar nóg meer beschadigt.

Ook veilig de zon in? Susan laat zien welke zonnebrand zij gebruikt, welke factor je minimaal nodig hebt en hoeveel en hoe vaak je zonnebrand nu eigenlijk moet aanbrengen.

Bron: MAX Vandaag Elle