Last van dunner wordend haar? Probeer dan eens deze TikTok hacks

Met deze tips ziet je haar er veel voller uit dan het eigenlijk is en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Extra dikke staart

Wil jij je staart wat voller krijgen? In dit filmpje kun je zien hoe je dat heel makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is je haar in twee secties te verdelen en het ene deel boven de ander doen. Zo ziet je staart er een stuk voller uit!

Een lage knot met een twist

Op zoek naar een chic kapsel voor de feestdagen? Probeer dan eens deze lage knot. Je hoeft er niet eens heel dik haar voor te hebben, want dankzij een slimme truc lijkt de knot alsnog vol.

Space-knotjes

Space-knotjes waren dé haartrend van 2021 dus het kan geen kwaad om dit kapsel nog te proberen voor het jaar om is. Je zou denken dat je met dun haar geen space-knotjes kunt maken, maar als je twee scrunchies gebruikt in plaats van normale elastiekjes maakt dat al een groot verschil. Check deze video maar.

Volume aan de voorkant

Hoe dunner je haar is, hoe sluiker het valt als je het los draagt. Om toch een beetje extra volume aan de voorkant te creëren, is dit trucje met haarclipjes érg handig. En het fijne is: het kost je niet meer dan 30 seconden.

Je kunt natuurlijk ook een föhnborstel gebruiken om meer volume in je haar te creëren, zoals beautyvlogger Susan hier laat zien.

Bron: Purewow, TikTok