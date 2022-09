Last van een prikkelbare darm? 5x zo kun je meer controle krijgen over je klachten

Libelle samen met Alflorex®

Buikpijn hebben we allemaal wel eens, maar als je regelmatig last hebt van je darmen, dan zou je zomaar eens het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) kunnen hebben. Dit is een chronische darmaandoening, waarbij de werking van de darmen is verstoord. In Nederland hebben 2 miljoen mensen PDS.

Veelvoorkomende symptomen zijn:

Buikpijn

Ontlastingsproblemen

Gasvorming

Een opgezette buik

Vermoeidheid

Ervaar je klachten en wil je weten of je PDS hebt? Doe dan deze online PDS-test. Let op: deze test is geen vervanging van een medisch consult en biedt slechts een indicatie, voor mensen die (nog) geen diagnose hebben. Alleen een arts kan een diagnose stellen. Aan de hand van een aantal vragen krijg je meer informatie over jouw klachten. Neem deze informatie mee wanneer je een afspraak hebt met de huisarts.

Leren leven met PDS

Caroline (46) had vaak last van haar darmen en ontdekte na allerlei onderzoeken dat ze PDS heeft. Leven met die diagnose was in het begin lastig, maar gelukkig weet ze er steeds beter mee om te gaan. Mede dankzij PDSB, de belangenorganisatie voor mensen met PDS. Op de website van PDSB is van alles te vinden over de aandoening, van info tot advies. Caroline deelt met ons haar belangrijkste tips.

1. Pak je rust

Stress kan darmklachten erger maken, dus ontspanning is heel belangrijk. Caroline: “Rustig leven is voor mensen met PDS noodzakelijk. Vaak gaan we aan één stuk door en vergeten we onze rust te pakken, terwijl dat juist helpt om de klachten onder controle te houden.” Ontspanningsoefeningen en activiteiten als wandelen en yoga kunnen helpen om stress te verminderen.

2. Op vaste tijdstippen eten

Ook is het fijn om regelmaat in je leven te hebben. “Het helpt bijvoorbeeld om op vaste tijdstippen te eten. Je lichaam went daaraan, en dat geeft je darmen weer rust.” Regelmaat kan je natuurlijk op veel meer manieren toepassen. Denk aan slapen en opstaan op vaste tijden, regelmatige werktijden aanhouden en vaak bewegen.

3. Het FODMAP-dieet

Als je PDS hebt, kan het zijn dat je darmen moeite hebben om bepaalde voedingsmiddelen af te breken. In Australië hebben ze onderzocht welke stoffen de darmwand het meest irriteren. Deze stoffen hebben ze FODMAP's genoemd. Met het FODMAP-dieet kan je ontdekken voor welke stoffen je precies gevoelig bent. “Dit is een heel beperkt dieet, waarbij je tijdelijk alle ‘FODMAP's’ uitsluit waar je mogelijk op kan reageren. Vervolgens ga je één voor één testen voor welke stoffen je overgevoelig bent. Zo heb ik ontdekt dat ik overgevoelig ben voor fructanen.”

4. Speciaal voor PDS-klachten

Als je veel last hebt van je klachten, kan het fijn zijn om Alflorex® te proberen. Dit medische hulpmiddel is speciaal ontwikkeld voor PDS-klachten en vermindert symptomen als een opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree, buikpijn en verstopping. “Ik neem elke dag een pilletje van Alflorex® en merk echt een verschil. Mijn darmen voelen rustiger aan.”

5. Kijk wat bij jou past

De oorzaak van PDS is nog niet bekend, en de klachten en triggers zijn per persoon heel verschillend. Dat betekent ook dat wat voor de een helpt, misschien niet werkt bij de ander. “Zo heb ik ontdekt dat mijn buik er veel beter op reageert als ik 's middags warm eet in plaats van ‘s avonds. Je moet echt zoeken naar oplossingen die bij jou passen. Geef niet op als iets niet helpt, maar probeer wat anders.” Bij de behandeling van PDS gebruiken artsen steeds vaker de methode REDUCE PDS. Bij deze aanpak kijk je samen naar welke behandeling het beste bij jou past.

één capsule per dag

Alflorex® zorgt voor een bewezen vermindering van PDS-symptomen. Met slechts één capsule per dag kan je PDS-gerelateerde klachten als buikpijn, een opgeblazen gevoel en verstopping verlichten. Het geneesmiddel is verkrijgbaar bij de meeste drogisterijen, kijk hier voor alle verkooppunten.

*Alflorex is een medisch hulpmiddel voor PDS-klachten. PDS dient door een arts te zijn vastgesteld. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

KOAG/KAG-nr. 4634-0622-2548