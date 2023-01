Last van een winterdip? Denk dan ook eens híeraan

Libelle samen met Activia

Haal energie uit je eten

Wanneer je je wat minder energiek voelt, krijg je zin in eten. Helaas meestal niet in een goed, stevig worteltje, maar wel in zoete of zoute verleidingen. Irritant, want juist gezond en gevarieerd eten is belangrijk voor je gezondheid en een goede spijsvertering. Wat je eet heeft namelijk invloed op je hele lijf en hoe je je voelt. Als je moeilijk op gang komt tijdens de winterdagen, is het dus des te belangrijker om goed voor je buik te zorgen.

Tijdens de spijsvertering wordt ons eten verteerd en worden voedingsstoffen opgenomen. De bacteriën die leven in je darmen, helpen je spijsvertering daar een handje bij. De voedingsstoffen dienen onder andere als brandstof voor je lichaam, wat ervoor zorgt dat je energie krijgt. Omdat gezond en gevarieerd eten niet altijd even makkelijk is, een paar tips.

4x Makkelijk & Gezond

Drink voldoende water, 1,5 tot 2 liter per dag. water is goed voor je darmen.

Kies voor volkorenproducten en groente en fruit. De vezels in deze producten dragen bij aan een goede werking van je darmen en dat helpt je spijsvertering.

Ondersteun je spijsvertering door voor voeding te kiezen die van nature goede bacteriën bevat, ook wel probiotica* genoemd. Dit zijn goede bacteriën, die in de juiste hoeveelheid, een positief effect op je gezondheid kunnen hebben. Probiotica* zit van nature in kefir en zuurkool, maar ook in de lekkere, milde yoghurt van Activia. Hierin zitten zelfs miljarden probiotica*.

Denk ook aan calcium. Dit ondersteunt de spijsvertering en je energieniveau. Activia bevat van nature calcium. Ontbijt bijvoorbeeld met Activia aardbei of pruim (nu tijdelijk te proberen voor slechts 1 euro)

Van de bank af

Juist in de donkere maanden, komen we maar moeilijk op gang. Net iets langer snoozen of op de bank wegkruipen onder een dekentje, is extra verleidelijk. Heerlijk natuurlijk, maar juist in de winter is het belangrijk om in beweging te blijven. Van bewegen krijg je meer energie, wat je een fit gevoel kan geven.

Je darmen worden de energiefabriek van je lichaam genoemd.

Bewegen heeft ook een gunstig effect op de werking van je darmen. Onze darmen worden ook wel de energiefabriek van ons lichaam genoemd, waar een groot deel van onze spijsvertering plaatsvindt. Door beweging worden de darmen geactiveerd doordat ze als eigenlijk met je meebewegen. Daarmee verbetert de doorbloeding van je lichaam en dus ook die van je darmen. Je darmen krijgen zo meer zuurstof, waardoor zij beter hun werk kunnen doen. Dus pak in de winter eens wat vaker de trap of de fiets en probeer regelmatig een wandelingetje te maken.

Probeer het zelf!

Bij Activia zijn ze ervan overtuigd: je goed voelen begint van binnen. Probeer de lekkere milde yoghurt nu zelf als ontbijt, tussendoortje of na het eten. Extra fijn: met deze speciale actie kun je Activia nu tijdelijk voor slechts 1 euro proberen.

*Activia bevat yoghurtculturen (probiotica) die bijdragen aan de lactosevertering voor mensen die moeite hebben om lactose te verteren. Een gevarieerd en evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.