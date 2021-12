Last van je buik tijdens de feestdagen? Met déze tips kun je de kwalen verlichten

Niks is zo vervelend als buikpijn of maagklachten tijdens een gezellig kerstdiner. Gelukkig zijn er allerlei trucjes om de klachten te verlichten, zodat je toch lekker kunt genieten van de feestdagen.

In deze tijd van het jaar hebben we vaak een drukke agenda vol etentjes, borrels en familiebezoeken. Dat is natuurlijk heel gezellig én lekker, alleen leven we in deze periode vaak wel iets ongezonder dan normaal. Vaak en veel eten, het nuttigen van alcoholische drankjes en van hot naar her rennen horen er allemaal een beetje bij. Maar laten dit nu ook net mogelijke oorzaken van maag- en darmklachten zijn.

Wat valt er onder maag- en darmklachten?

Als we last hebben van onze maag of darmen, zeggen we meestal dat we buikpijn hebben. Maag- en darmklachten hebben alles te maken met onze spijsvertering en zijn eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei verschillende kwalen:

Maagkrampen

Darmkrampen

Maagpijn

Een vol gevoel

Misselijkheid

Dyspepsie (een verstoring in het spijsverteringskanaal)

Maagzuur

Feestdagen

Maag- en darmklachten treden vaak samen op en kunnen je belemmeren in je dagelijkse activiteiten. En dat is natuurlijk het laatste waar je op zit te wachten met de feestdagen. Gelukkig zijn er verschillende tips om de klachten te verlichten, zodat je toch kunt genieten van de festiviteiten. En mochten deze tips niet voldoende helpen, dan kun je eens Iberogast* proberen.

Zo verlicht je de klachten

Zorg voor voldoende ontspanning. Stress kan namelijk zijn weerslag hebben op maag en darmen, en zeker tijdens de drukke feestdagen ligt deze trigger al snel op de loer. Eet niet te snel, kauw goed en neem kleine porties. Op deze manier krijgen je maag en darmen de tijd om het eten rustig te verteren. Laat producten liggen die de klachten kunnen verergeren. Producten die je beter even kunt laten liggen als je maag- en darmklachten hebt, zijn bijvoorbeeld alcohol, pepermunt, chocolade, sterk gekruid eten en vet voedsel. Houd je niet in bij een opgeblazen gevoel. Het klinkt misschien een beetje ongemakkelijk, maar door windjes te laten verlicht je de spanning in je maag.

Nog steeds klachten? Probeer Iberogast

Heb je ondanks deze tips nog steeds last van maag- en darmklachten? Dan zou je Iberogast kunnen proberen. Iberogast is een geneesmiddel dat verschillende maag- en darmklachten verlicht, op basis van 9 geneeskrachtige kruiden. Het flesje bestaat uit druppels die je gemakkelijk kunt oplossen in water, thee of vruchtensap. Iberogast is klinisch getest en bewezen effectief.



Koop het in de winkel of bestel online

Iberogast is onder andere verkrijgbaar bij de drogisterij. Bestel je liever online? Bekijk hier de verkooppunten en krijg het product thuisbezorgd.

*Lees voor gebruik de bijsluiter.

KOAG/KAG-nr. 80-1221-11596