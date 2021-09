Last van je nek of rug? Dan zijn dít de beste slaaphoudingen

We beginnen met goed nieuws: je slaaphouding kan geen rug- of nekklachten veroorzaken. Als je last hebt van je nek of rug, heeft dit vaak meerdere oorzaken. Wel kan een prettige slaaphouding voorkomen dat je klachten verergeren. Maar wat is dan de beste houding om in te slapen? Fysiotherapeut Steffie schoenmakers vertelt.

Op je rug

We zullen je maar direct het verlossende antwoord geven. Er is namelijk één houding die het allerbest voor je is: op je rug! “Wanneer je op je rug slaapt, is je gewicht het meest verdeeld over het oppervlak waardoor je minder snel last krijgt van drukplekken”, legt Schoenmakers uit. “Ook ligt de wervelkolom in rugligging in de meest natuurlijke houding.” Op deze manier worden je ruggengraat, maar ook je nek en hoofd het minst belast en nemen ze een neutrale houding aan.

Toch is er wel iets waar je op moet letten als je op je rug slaapt. “Slaap niet op een te dik hoofdkussen, want dan krijg je een ‘knik’ bij de nekwervels.”

Heeft op je rug slapen ook nadelen? Jazeker. Als je een snurker bent, is dit geen prettige houding. Je zal dan namelijk nog meer gaan snurken.

Op je zij

Gelukkig is er ook een tweede slaaphouding die veel steun biedt aan je rug en nek. Dan hebben we het over de zijligging. Wanneer je op je zij ligt dan blijft je ruggengraat recht waarmee zowel rug- als nekpijn wordt voorkomen. Het is dan ook de ideale positie om in te slapen voor vrouwen die in verwachting zijn of als je last heb van lage rugpijn.

Schoenmakers: “Deze bolle houding kan een ontspannend gevoel geven voor de rug. Alleen is het vaak zo dat het hoofdkussen de nek onvoldoende ondersteunt, waardoor je bij de nek spanning opbouwt. Als je hier last van hebt, kun je het beste een kussen kiezen die de ruimte onder je nek opvult.”

Voordeel: de zij-slaap is een positie waardoor je minder snurkt. Het nadeel van slapen op je zij is dat je sneller rimpels krijgt omdat je gezicht in je kussen ‘wordt gedrukt’. En daar komt nog eens bij dat je borsten minder goed worden ondersteund in deze houding.

Op je buik

Wat je beter niet kunt doen bij rug- en nekklachten, is op je buik slapen. “Het slapen op je buik heeft vrijwel geen voordelen”, vertelt Schoenmakers. “Het is de meest onnatuurlijke houding voor de gehele rug.” Door op deze manier te slapen komt er veel meer spanning op je spieren en gewrichten te staan, wat kan leiden tot pijn in je nek en rug. Op je buik slapen met een kussen is helemaal funest omdat het voor nog meer spanning op de nek zorgt.

