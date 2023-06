Last van zomerverkoudheid? Hierdoor komt dat en dít kun je ertegen doen

Voorkomen is immers beter dan genezen, toch?

De oorzaak van (zomer)verkoudheid

De meest voorkomende oorzaak van verkoudheid is een besmetting met een verkoudheidsvirus. Hier zijn er nogal wat van, waardoor de kans bést aanwezig is dat je er weleens mee in aanraking komt. Wanneer je besmet raakt met dit virus kunnen de slijmvliezen in de neus, de bijholten en de keel gaan ontsteken. Als gevolg hiervan kun je klachten krijgen zoals een snotneus, niezen, hoesten, keelpijn en hoofdpijn.

Het verkoudheidsvirus houdt van lage temperaturen, maar óók van slecht geventileerde ruimtes. En laat het nou net zo zijn dat veel mensen hun ramen in de zomer vaak dichthouden, waardoor ze niets anders zijn dan één van die slecht geventileerde ruimtes. Tel daar een airco of ventilator voor wat verkoeling bij op - en zomerverkoudheid is geboren. Apparaten als de airco en de ventilator circuleren de lucht vol bacteriën (want niet geventileerd) door de kamer heen, waardoor jij die eindeloos inademt. Boven

Zomerverkoudheid herkennen

Verkoudheden in de zomer komen minder vaak tot uiting dan verkoudheden in de herfst- en wintermaanden, maar ze veroorzaken wel meer intense symptomen. We zetten voor je op een rijtje welke klachten je zou kunnen ervaren.

Lichaamspijn

Niezen

Een verstopte neus

Een loopneus

Misselijkheid

Keelpijn

Hoesten

Braken

Darmproblemen

Het verschil tussen hooikoorts en zomerverkoudheid

Doordat de symptomen van hooikoorts en zomerverkoudheid enigszins op elkaar lijken, verwarren veel mensen deze met elkaar. Het verschil is echter vaak goed te herkennen, bijvoorbeeld door bij een vermoeden van hooikoorts na te gaan of de klachten toenemen in een omgeving met pollen. Bovendien zijn de klachten die een zomerverkoudheid met zich meebrengt, uitzonderingen daargelaten, vaak heftiger dan die van hooikoorts.

Zomerverkoudheid voorkomen

Wil je een zomerverkoudheid voorkomen, dan zijn er gelukkig verschillende dingen die je kunt doen.

Was regelmatig je handen, zodat je niet teveel in aanraking komt met de bacteriën van anderen.

Zorg dat je voldoende slaap krijgt en houdt hierbij minstens zeven uur per nacht aan.

Blijf uit de buurt bij mensen die ziek zijn, omdat die zich vaak, waarschijnlijk net als jijzelf, in slecht geventileerde ruimtes bevinden.

Stimuleer je immuunsysteem door veel kleurrijke vruchten en groenten te eten.

Probeer naast het behouden van een gezond voedingspatroon eens probiotica. Dit zorgt ervoor dat de goede bacteriën in je darmen vergroten, waardoor je immuunrespons versterkt wordt.

Ventileer de ruimtes in je huis op de juiste momenten. Doe dit op warmere dagen bijvoorbeeld in de avond, zodat je geen last hebt van te hoge temperaturen, maar je je ook niet in een slecht geventileerde ruimte vol bacteriën bevindt.

Zó kom je van je zomerverkoudheid af

Heb je helaas tóch een zomerverkoudheid te pakken, dan helpt het om bovenstaande tips toe te passen om weer beter te worden. Ook is het goed om je lichaam te hydrateren door veel water te drinken en kunnen de ontstoken slijmvliezen in je lichaam sneller weer verdwijnen.

Kun je nog wel wat extra tips gebruiken? Dokter Rutger een aantal goede zelfzorgtips voor je.

Bron: Optimum Clinics InfoNu