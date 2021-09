Leco van Zadelhoff deelt dé truc om blush perfect en gemakkelijk aan te brengen

En nee, zijn manier is helemaal niet moeilijk.

Geen hogere wiskunde

Leco van Zadelhoff is onder andere verantwoordelijk voor de mooie make-uplooks van presentatrice Chantal Janzen. Hij kent de fijne kneepjes van het vak als geen ander door jarenlange ervaring als visagist, maar benadrukt dat blush aanbrengen helemaal geen hogere wiskunde is.

Geen poeder maar crème

Aan de desk van RTL Boulevard vertelt de make-up goeroe hoe je het best in de weer kunt gaan om die gewilde gezonde blos op je wangen te krijgen. “Laten we voorop stellen dat blush heel belangrijk gaat zijn in het najaar. En dan bedoel ik niet zozeer de poeder, maar de crème blush”, begint hij.

De juiste ondergrond

Een goede voorbereiding is het halve werk, tipt hij. “Dat kan een beetje dagcrème zijn of een beetje olie of ook foundation, mits het maar smeerbaar is”, vervolgt Leco. Hij benadrukt dat het niet handig is om blush aan te brengen op een afgepoederde huid. “Want dat mengt niet mooi.” Je kunt het aanbrengen met je vingers, laat Leco weten. “Maar ik vind het 't mooiste als je het doet met een foundationkwast”.

Plaatsing

De plaatsing van de kleur is ook erg belangrijk. “Als je een smaller gezicht hebt en dit wat voller wilt laten lijken, kun je het aanbrengen op de appeltjes van je wangen als je lacht in een zachtroze kleur.” En wil je een liftend effect creëren? “Breng het dan wat hoger op je jukbeenderen richting je slapen aan. Dan rek je als het ware je gezicht”, aldus de visagist.

Belangrijkste tip

Maar de allerbelangrijkste tip? “Begin met weinig en voeg toe! Doe niet in een keer een hele ‘flats’ op je gezicht, want dan moet je het gaan proberen te verbergen en verminderen en krijg je vlekken. En dan kun je dus ook dat clowneske effect”,besluit Leco van Zadelhoff.

Zou jij het helemaal niet erg vinden om een paar jaar jonger geschat te worden? Carmen weet hoe je dat voor elkaar krijgt. Wat ze daarbij gebruikt? Alleen blush.

Bron: RTL Boulevard