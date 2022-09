Leerling (11) van Rotterdamse school valt flauw van de honger

Zijn gezin had geen geld meer voor eten, waardoor het kind het hele weekend een lege maag had. Toen hij maandag op school aankwam met een lege broodtrommel viel hij flauw van ondervoeding.

Honger door inflatie

De armoede in Nederland dreigt fors toe te nemen, mede als gevolg van stijgende energieprijzen en toenemende inflatie. De torenhoge energierekening en stijgende boodschappenprijzen zorgen ervoor dat veel gezinnen de eindjes aan elkaar moeten knopen. Dit zorgt voor schrijnende verhalen, zoals die van de 11-jarige leerling van de Rotterdamse basisschool De Catamaran.

Drie dagen niets gegeten

De jongen was duizelig en had hoofdpijn, legt directeur Arina Rook uit aan het NRC. De juf dacht dat hij ziek was en belde zijn moeder. Zij wilde graag de ouderconsulente spreken. Aan die persoon vertelde ze: “Hij is niet ziek. Sorry, maar ons geld was vrijdag op. We hebben het hele weekend niks gegeten.” Directeur Rook en haar collega’s zijn nogal altijd beduusd. Ze kennen armoede al lang op deze school, maar dít gaat een stap verder.

Boodschappen

Om de kinderen (en ouders) tegemoet te komen, geven steeds meer scholen de kinderen eten. Zo heeft inmiddels iemand van de Rotterdamse school boodschappen gehaald. “Dat is onopvallend gebracht, zodat niemand zich hoeft te schamen”, zegt Rook.

