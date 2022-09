Leg je regenjas maar klaar: dit weekend wordt nat, natter, natst!

Als het zonnetje zich de komende dagen nog laat zien, kun je er maar beter van genieten. Want vanaf vrijdag gaat het flink regenen en liggen de temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Mensen die aan de kust wonen hebben helemaal pech, hier worden zelfs onweersbuien verwacht.

Vandaag

Vandaag is het weer overigens ook niet je-van-het: in het zuiden vallen vanmorgen flinke regenbuien en het zonnetje laat zich alleen in het noorden af en toe zien. Op de zonnige plekken ligt de temperatuur rond de 20 graden. Waar het regent wordt het zo’n 16 graden. Gelukkig wordt het in de loop van de dag vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. Ook breekt dan af en toe de zon door.

“Fris voor de tijd van het jaar”

Morgen liggen de temperaturen rond de 18 graden en barst het in de kustprovincies weer flink los. Het gaat regenen en kan ook gaan onweren. Later op de dag dalen de temperaturen naar de 16 graden. “Hiermee is het aan de frisse kant voor de tijd van het jaar”, zo legt Weerplaza-weerman Raymond Klaassen uit. “Maxima rond 19 graden zijn gebruikelijk voor half september.”

Klein lichtpuntje

Vrijdag en zondag lijken de minst mooie dagen te worden: vrijdag liggen de temperaturen tussen de 14 en 17 graden, zondag tussen de 12 en 15 graden. Máár er is ook een lichtpuntje te melden. Na het weekend wordt het ‘rustiger en droger’. Vanaf maandag neemt de kans op regen af en laat het zonnetje zich weer wat vaker zien.

Bron: AD