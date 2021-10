Lege schappen liggen op de loer: "Als je kerstcadeaus wilt, koop ze dan nu"

Dit geldt hoofdzakelijk voor kleding- en schoenenwinkels.

Lege schappen rond kerst

Björn Gulden, de grote baas bij Puma, laat aan nieuwssite Bloomberg weten: “De rekken in de detailhandel zullen leger zijn dan je zou willen als je kerstinkopen gaat doen.”

Fabriekssluitingen

Wil je er zeker van zijn dat je een bepaald item cadeau kunt doen met kerst? Dan kun je dat het best nú inslaan, adviseert hij. De kleding- en schoenenbranche kampt met dit probleem door de fabriekssluitingen in Vietnam in verband met de coronapandemie.

Gevolgen voor de kleding- en schoenenbranche

Deze fabriekssluitingen duurden van eind juli tot midden oktober. Het duurt normaal ongeveer drie maanden voordat een product vanuit de fabriek in de winkel komt te liggen.

Goed excuus om alvast te shoppen

Het gevolg van de fabriekssluitingen gaan we dus binnenkort merken, en dat komt net onhandig uit wat betreft de feestdagen. Ach, zie het maar als een goed excuus om nú alvast aan het shoppen te slaan. Dan heb je die stress straks niet meer. Baat het niet, dan schaadt het niet, want shoppen is natuurlijk altijd leuk!

Stelling: “Kerst is leuker dan Sinterklaas”

Bron: Bloomberg.