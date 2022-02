Lekker en gezond: roasted miso-zalm met wasabipuree

Dit heb je nodig: Voor de puree

• 1/2 knolselderij, geschild en in blokjes

• 200 g doperwtjes (diepvries), ontdooid

• 50 ml ongezoete sojamelk

• 2 tl wasabi (of 1 el mierikswortel) Voor de zalm

• 2 el lichte misopasta

• 1 (bio) mandarijn

• 1 el rijstazijn

• snuf kerriepoeder

• snuf cayennepeper

• 1 el sesamolie, plus extra

• 4 stukken zalmfilet zonder huid à ca. 125 g

• 2 struikjes shanghai paksoi (de kleine variant)

• 1/2 bosje waterkers

• 1 el sesamzaad Bereiden: 30 min. Personen: 4

Begin met de puree: kook de knolselderij 15 minuten in een laagje water. Giet af, voeg de erwtjes en sojamelk toe en laat nog 2 minuten pruttelen. Pureer tot een fijne puree en roer de wasabi erdoor. Voeg naar smaak zout toe.

Verhit de oven voor op 180 °C. Meng in een kom de misopasta met rasp en sap van de mandarijn, rijstazijn, kerrie, cayennepeper en sesamolie tot een dikke marinade. Smeer met een lepeltje de bovenkant van de zalm in met de marinade, maar houd een flinke eetlepel marinade achter. Leg de zalm in een ovenschaal. Giet er een deciliter water naast en rooster de zalm 10 minuten in de oven.

Zet ondertussen een grillpan op halfhoog vuur klaar. Halveer de paksoi, vet het snijvlak lichtjes in met sesamolie. Leg de helften paksoi op de grillpan en laat rustig garen in 8 à 10 minuten.

Verdeel tot slot de wasabipuree, paksoi en zalm over 4 borden. Roer de achtergehouden marinade door het braadvocht in de ovenschaal en verdeel deze saus over de zalm. Garneer met een pluk waterkers, bestrooi met wat sesamzaadjes en dien op.