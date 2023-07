Lekker eten bestellen? Thuisbezorgd maaltijdboxen zitten vól met bacteriën

Volgens het blad is de hygiëne van food delivery een serieus probleem. Door het tijdschrift is er uitgebreid onderzoek gedaan en het blijkt er een hoop misgaat. Verpakkingen zijn regelmatig niet goed afgesloten, warme maaltijden, zoals pizza’s, komen te koud aan en koude maaltijden, zoals sushi, juist te warm. Om nog maar te zwijgen over hoe vies die maaltijdboxen op de rug of achterop de scooters of fietsen van bezorgers eigenlijk écht zijn.

Kolonies bacteriën

In één maaltijdbox, die heel schoon leek, bleken 200 kolonies bacteriën te zitten. Dat is drie keer zoveel als op de vloer van een restaurant mag worden aangetroffen tijdens een hygiëne-controle. Dat betekent dat als dit aantal bacteriën op een restaurantvloer zou worden aangetroffen, de zaak meteen gesloten zou worden. Een koerier met zoveel bacteriën in zijn box mag gewoon rond blijven rijden.

Een maaltijdbox boordevol bacteriën dus. Maar hoe kán dit? De schrijvers van het stuk leggen uit dat dit vooral komt door het gebrek aan controle op de voedselkoeriers. Waar restaurants en levensmiddelenwinkels héél streng gecheckt worden, zit dat bij het transport heel anders. En daar dreig je als klant de dupe van te worden. Met zoveel bacteriën is de kans op voedselvergiftiging groot.

Weinig controle

Ook in Nederland is er weinig zicht op de hygiëne van maaltijdboxen. Dat legt Diane Bouhijs, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), uit. “Er zijn regelmatig controles in restaurants en afhaalpunten, maar niet specifiek van koeriers. Als een inspecteur uitvoert bij een restaurant en er staan koeriers, kan een inspecteur wel een blik in die box werpen, maar een specifieke controle vindt tot nu toe niet plaats.”

Gambero Rosso onderzocht ook bij wie de verantwoordelijkheid voor de hygiëne van de maaltijdboxen ligt. Volgens bezorgbedrijven als Uber Eats en Deliveroo is dat bij de koeriers zelf. Sterker nog: zij moeten ook zelf de schoonmaakmiddelen betalen. Aanstaande koeriers worden daar volgens de bedrijven ook op gewezen als ze worden ingewerkt tijdens zogenaamde cursussen.

Korte, oppervlakkige cursussen

Volgens het Italiaanse magazine moeten we die cursussen vooral met een korreltje zout nemen. Ze worden beschreven als ‘kort en oppervlakkig’ en ‘in een paar uur wordt alles er doorheen gejast, inclusief verkeersregels en hygiëne voorschriften’. Bovendien vragen ze zich af of het wel fair is om zo’n verantwoordelijkheid neer te leggen bij de onderbetaalde maaltijdbezorger. “Hoe kan je van een werknemer verwachten dat hij of zij werk laat lopen om de box grondig schoon te maken? Je zou beter mensen kunnen aannemen die zich exclusief bezighouden met het schoonmaken en desinfecteren van boxen”, leggen ze uit.

Bouhuijs legt uit dat het belangrijk is dat we hier in Nederland ook strenger op toezien.“Het aantal mensen dat voedsel laat bezorgen groeit snel en wij vinden het belangrijk dat dat voedsel op de juiste manier wordt vervoerd. Daar is nu te weinig zicht op.” De uitkomst van het onderzoek in Nederland wordt aan het einde van het jaar verwacht.

Acteur Sinan heeft nog één groot talent: eten bestellen.

Bron: AD.nl