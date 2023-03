Lenteweer blijft uit: komende week wordt herfstig nat

Op maandag 20 maart begint de astronomische lente. De meteorologische lente is al op 1 maart begonnen. En toch wil het met dat lenteweer nog niet zo vlotten.

Herfstig weer op komst

Maandag hoeven we helaas niet op het zonnetje te rekenen. Het wordt bewolkt en met name in het westen en noorden van het land valt veel regen. Het wordt niet warmer dan een graad of 12. Ook dinsdag start regenachtig, maar in de middag kan het zonnetje even doorbreken. Het wordt dan iets warmer dan maandag, zo’n 13 à 14 graden.

Regen, regen en nog eens regen

Vanaf woensdag blijven de temperaturen een beetje rond de 12-14 graden hangen, en dat is helemaal niet koud voor de tijd van het jaar. Temperaturen van 10 tot 12 graden zijn gebruikelijk voor eind maart. Helaas is dat ook het enige positieve dat er te melden valt: het wordt namelijk vanaf woensdag hondenweer. Door een stevige zuidwestelijke wind wordt het ene na het andere regengebied aangevoerd. Ook hagel en onweer zijn zeker niet ondenkbaar.

De start van april

In het laatste weekend van maart daalt de temperatuur ook nog even een stukje: het wordt dan 9 tot 11 graden. We starten april dus best frisjes, maar je weet wat ze zeggen, april doet wat-ie wil! Laten we hopen dat april zin heeft in een boel zonneschijn. En vergeet niet de klok een uur vooruit te zetten.

We zijn geneigd om binnen te hangen op een regenachtige dag, maar dat hoeft helemaal niet! Kinderen vinden het vaak juist heerlijk om buiten in de regen te ravotten én het is nog gezond ook:

Bron: Weeronline