Leontine Borsato verbluft fans met nieuwe look

Leco van Zadelhoff, haar vaste stylist en visagist, deelt namelijk een prachtig kiekje. “Op wie beter dan Leontine Borsato kan ik lekker spelen met de nieuwe waves-look!”

Metamorfose

Leco vertelt precies wat hij heeft gedaan om Leontine om te toveren: een goudbruine basis in de uitgroei, wat babylights, balayage en een spoeling. Vervolgens is hij met een schaar aan de slag gegaan om een long bob met pony te knippen. En last but not least heeft hij met de wavemaker voor krullen gezorgd. “Gelukkig nieuw haar!”, schrijft hij. Normaal gesproken deelt Leco regelmatig wat kiekjes van zijn goede vriendin Leontine, maar nu is het maanden geleden dat hij iets van hen samen op Instagram heeft gedeeld.

Hoe dan ook, fans zijn onder indruk van Leontine’s nieuwe look. “Prachtig en wat zie je er goed uit, Leontine”, schrijft een volger. Een ander reageert met: “Deze knappe dame kan alles hebben.”

Mediapauze

Sinds de aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen haar partner Marco Borsato en de veelbesproken BOOS-uitzending over alle misstanden bij The voice of Holland heeft Leontine een lange tijd niks meer van zich laten horen. Begin deze week deelde ze zelf weer een keer een foto. “Zon, buitenlucht en vriendschap (oké, en een beetje wijn)! Dé ingrediënten voor een heerlijk weekend bij mijn vriendin in België”, schreef ze bij een kiekje met Lonneke Nooteboom.

Bron: Instagram