Leontine doet boekje open over Marco’s affaire

Openlijk boetekleed

In maart 2021 trok hij openlijk het boetekleed aan in een interview in ‘Linda's Wintermaand’. Leontine stond daar niet om te springen, vertelt ze nu: “Er werden veel onwaarheden verteld over Marco, en die wilde hij één keer rechtzetten. Dat snap ik heel goed. Maar kijk: in een huwelijk ben je met z’n tweeën. Als iemand dan niet trouw is, wil dat niet zeggen dat diegene alleen maar slecht is. Het komt ook ergens door.”

Hogedrukpan

“Ons gezin heeft de afgelopen twintig jaar zo veel meegemaakt, we hebben in een hogedrukpan geleefd met elkaar. Marco was er niet altijd voor mij en ik was er niet altijd voor hem. En toen koos hij een andere weg. Een verkeerde weg, dat vindt hij zelf ook, een beetje dom, maar we blijven allemaal mensen.”

Er wordt haar gevraagd of ze zich ooit vernederd heeft gevoeld. “Totaal niet”, antwoord ze. “Omdat het niet alleen met mij te maken heeft. Als ik me beledigd zou voelen, dan neem ik het aan. Maar het was ook zíjn pijn, zíjn verdriet.”

Eigen manier

Leontine vervolgt: “Ik ga er op míjn manier mee om. Ik neem mezelf niets kwalijk. En hem ook niet. Goed of kwaad, dit is nou eenmaal een wending die óns leven heeft genomen. Het zijn allemaal levenslessen geweest – mijn moeder die een paar jaar geleden overleed, het faillissement, de TIA van Marco, onze scheiding. En ondanks dat we de wind een paar keer behoorlijk tegen hebben gehad, ben ik toch dankbaar. Het zijn de zwaarste fases waar wij uiteindelijk het meest van geleerd hebben.”

Opnieuw daten

Sinds deze zomer zijn Marco en Leontine weer een setje, maar pakken niet direct de draad op van waar ze gebleven waren. Ze vertelt in de LINDA special hoe dat voelt: “Heel vertrouwd, en ook nieuw. Marco en ik zijn weliswaar gaan scheiden, dat betekent echter niet dat we niet meer van elkaar hielden. We hebben 24 jaar historie, samen drie kinderen grootgebracht. Hij woont nu in Alkmaar en we spreken regelmatig lekker samen af. Weet je wat het is: ik zie echt een andere man. Of nee, eigenlijk zie ik weer de man op wie ik verliefd ben geworden. Hij ís er weer.”

Bron: LINDA.