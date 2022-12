Let it snow: vanaf donderdag opnieuw kans op sneeuw

December is erg koud van start gegaan voor de tijd van het jaar. Zo was het de afgelopen dagen zo’n 2,5 graden kouder dan gemiddeld. Als je een koukleum bent, hebben we slecht nieuws voor je: het gaat de komende tijd zelfs nóg kouder worden.

Meer kou de komende tijd

Dinsdag en woensdag waait er een minder koude lucht, waardoor het wel meevalt met dat wintergevoel. Ook schijnt de zon regelmatig. Vanaf donderdag is het raak. Dankzij een hogedrukgebied dat nu boven Groenland ligt, komt er een boel koude lucht onze kant op. Daardoor zal het kwik hier flink omlaag gaan.

Sneeuw

“Vooral donderdag kunnen daarbij ook sneeuwbuien vallen”, laat Reinout van den Born van Weer.nl weten. “Mogelijk wordt het plaatselijk al even wit, zeker in de hogere delen van Nederland.” Een dik pak sneeuw wordt alleen niet verwacht. Het zal bij sneeuwbuien blijven. Er blijft waarschijnlijk niet veel van liggen.

Brrr!

“Omdat het daarna een aantal dagen droog lijkt te blijven en opklaringen steeds een onderdeel van het weerbeeld zijn, gaat het in de nachten makkelijker vriezen. Daarbij wordt het ook lastiger voor de temperatuur om overdag nog boven het vriespunt uit te stijgen”, aldus Reinout. Trek je dikste winterkleding dus maar uit de kast!

Bron: Weer.nl